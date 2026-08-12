Παπαθανάσης: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το πακέτο της ΔΕΘ – «Δεν θα υπάρξει ύφεση» μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

«Πάνω από 1 δισ. ευρώ» θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

«Πάνω από 1 δισ. ευρώ» θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον πρωθυπουργό, ενώ προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο κ. Παπαθανάσης απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως ανέφερε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη 2%, έναντι 0,9% στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το δανειακό σκέλος έχει πλέον επιτευχθεί σε ποσοστό 100%, ενώ το σκέλος των επιδοτήσεων πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου, με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων. Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου δεν σημαίνει διακοπή των αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων, καθώς η κυβέρνηση έχει ήδη σχεδιάσει την επόμενη ημέρα μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και άλλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

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Τα 23 δισ. ευρώ για την επόμενη ημέρα

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής βρίσκεται το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, μέσω του οποίου κινητοποιούνται συνολικά 23 δισ. ευρώ εθνικών πόρων, έναντι 10 δισ. ευρώ του προηγούμενου προγράμματος.

Ο αναπληρωτής υπουργός παρουσίασε το νέο πρόγραμμα ως βασικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση της οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι οι πόροι θα κατευθυνθούν σε έργα και παρεμβάσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους πόρους του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων, καθώς και σε χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενεργειακή ανθεκτικότητα και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας. Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο προβλέπει, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις για τη στέγαση, τις μεταφορές και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

«Αν δεν μετουσιώνεται η πολιτική σε βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, τότε δεν έχει αξία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαθανάσης, συνδέοντας την αναπτυξιακή πολιτική με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.

«Δεν θα υπάρξει ύφεση»

Απαντώντας στις εκτιμήσεις ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης μπορεί να οδηγήσει σε επιβράδυνση ή ακόμη και ύφεση, ο αναπληρωτής υπουργός ήταν κατηγορηματικός: «Δεν θα υπάρξει ύφεση».

Όπως είπε, η Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται με ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από εκείνους της Ευρώπης, ενώ υποστήριξε ότι έχει περιοριστεί σημαντικά το επενδυτικό κενό. Παράλληλα, στάθηκε στη μείωση της ανεργίας, την οποία τοποθέτησε στο 8%, από περίπου 18% στο παρελθόν, και στη δημιουργία περισσότερων από 600.000 θέσεων εργασίας.

Κατά τον ίδιο, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος δεν προκύπτει μόνο από επιδοματικές παρεμβάσεις, αλλά και από τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αύξηση των μισθών και τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων.

«Πάνω από 1 δισ. ευρώ» το πακέτο της ΔΕΘ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του κ. Παπαθανάση στο πακέτο της ΔΕΘ. Το ύψος των παρεμβάσεων θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, όπως είπε, διευκρινίζοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον πρωθυπουργό.

Ο αναπληρωτής υπουργός συνέδεσε τις δυνατότητες της κυβέρνησης με τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής. Όπως εξήγησε, η Ελλάδα έχει υποβάλει αίτημα για την ενεργοποίησή της, ώστε να υπάρξει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για έργα που σχετίζονται με την ενεργειακή ανθεκτικότητα.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, η δυνατότητα αυτή μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον δημοσιονομικό χώρο για τα επόμενα έτη, χωρίς όμως να σημαίνει ότι ολόκληρο το ποσό θα κατευθυνθεί άμεσα σε μέτρα για το 2027. Για το 2027 ο πρωθυπουργός θα επιλέξει από το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο τις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ.

Ο κ. Παπαθανάσης υπενθύμισε ότι η περσινή φορολογική μεταρρύθμιση περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, μηδενικό φόρο για νέους έως 25 ετών και φορολογικό συντελεστή 9% για νέους από 25 έως 30 ετών, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αυτή ενίσχυσε το διαθέσιμο εισόδημα.

Στο επίκεντρο και η στεγαστική κρίση

Μεγάλο μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στο στεγαστικό πρόβλημα και ειδικότερα στη φοιτητική στέγη.

Ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι περισσότερες από 8.000 φοιτητικές εστίες κατασκευάζονται σε όλη τη χώρα, χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση ως το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατασκευής φοιτητικών εστιών που έχει υλοποιηθεί στην Ελλάδα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, σημειώνοντας ότι στην περίπτωση συγκατοίκησης το ποσό μπορεί να φτάσει τα 2.500 ευρώ για κάθε φοιτητή.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», ο κ. Παπαθανάσης υποστήριξε ότι έχουν ήδη ωφεληθεί περίπου 14.000 κατοικίες, ενώ εκτίμησε ότι μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος ο αριθμός θα αυξηθεί περαιτέρω. Η τελική ημερομηνία εκταμίευσης του προγράμματος έχει μεταφερθεί στις 31 Αυγούστου 2026.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα για την ανακαίνιση κλειστών κατοικιών, ο υπουργός σημείωσε ότι υπάρχουν περίπου 9.000 αιτήσεις από ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ακίνητα τα οποία παραμένουν κλειστά. Εκτίμησε, παράλληλα, ότι ο συνολικός αριθμός των κατοικιών που θα ενταχθούν στις σχετικές δράσεις θα αυξηθεί.

Όπως υπογράμμισε, στόχος δεν είναι να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό πρόβλημα με ένα μόνο πρόγραμμα, αλλά να αυξηθεί σταδιακά η προσφορά κατοικιών και να δημιουργηθούν περισσότερες επιλογές για όσους αναζητούν σπίτι.

Η απάντηση στην κριτική για το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο κ. Παπαθανάσης απέρριψε την κριτική της αντιπολίτευσης ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκαν κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις και όχι στις μικρομεσαίες.

Υποστήριξε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν λάβει περίπου το 60% του αριθμού των δανείων από το δανειακό σκέλος, ενώ σημείωσε ότι για την επόμενη ημέρα προβλέπονται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με στόχο την πρόσβαση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε δάνεια με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρηματοδότησης.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη συνολική επίδραση του Ταμείου Ανάκαμψης στην καθημερινότητα, παραπέμποντας στα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων, στις ανακαινίσεις νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, στις υποδομές μεταφορών, όπως ο Ε65 και ο ΒΟΑΚ, στα σχολεία και στους διαδραστικούς πίνακες.

Όπως είπε, περισσότεροι από 2 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις, ενώ ανέφερε ότι περισσότερες από 30.000 γυναίκες εντοπίστηκαν σε προκαρκινικό στάδιο μέσω των σχετικών προγραμμάτων.

Η Πολιτική Προστασία και τα έργα μετά το Ταμείο

Απαντώντας στην κριτική για τους πόρους που κατευθύνθηκαν στην Πολιτική Προστασία, ο αναπληρωτής υπουργός υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολιτικής προστασίας που έχει υλοποιηθεί στη χώρα, με χρηματοδότηση όχι μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το ΕΣΠΑ και το εθνικό σκέλος χρηματοδότησης.

Όπως εξήγησε, έργα που ξεκίνησαν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης μπορούν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται από άλλα διαθέσιμα εργαλεία. Ως παραδείγματα ανέφερε έργα ύδρευσης, εναέρια και χερσαία μέσα και δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Το βασικό μήνυμα του αναπληρωτή υπουργού ήταν ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης δεν σηματοδοτεί το τέλος των δημόσιων επενδύσεων, αλλά τη μετάβαση σε ένα διαφορετικό μίγμα χρηματοδοτικών εργαλείων, με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης να αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο.

Ο κ. Παπαθανάσης υποστήριξε, τέλος, ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης θα συνεχίσει να στηρίζεται στην επιχειρηματικότητα και στις επενδύσεις, με στόχο, όπως είπε, το οικονομικό αποτέλεσμα της ανάπτυξης να μεταφράζεται σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.