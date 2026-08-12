ΤUI: «Βουτιά» 27% στα λειτουργικά κέρδη λόγω πτώσης των κρατήσεων

Έχασαν τις προσδοκίες των αναλυτών τα λειτουργικά κέρδη που παρουσίασε η μεγαλύτερη ταξιδιωτική εταιρεία της Ευρώπης, TUI για το τρίτο τρίμηνο.

Έχασαν τις προσδοκίες των αναλυτών τα λειτουργικά κέρδη που παρουσίασε η μεγαλύτερη ταξιδιωτική εταιρεία της Ευρώπης, TUI για το τρίτο τρίμηνο, καθώς οι κρατήσεις μειώθηκαν και η τιμή των καυσίμων αεροσκαφών παρέμεινε υψηλή λόγω του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη 234,6 εκατομμυρίων ευρώ, μειωμένα σχεδόν 27% σε σχέση με πέρυσι και χαμηλότερα από τα 274 εκατομμύρια ευρώ που προέβλεπαν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της LSEG.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες όπως και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία έχουν προειδοποιήσει για μείωση των κρατήσεων, καθώς οι τουρίστες διστάζουν να κλείσουν τις διακοπές τους, δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας που σχετίζεται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Μεγάλοι αερομεταφορείς όπως η IAG, η Lufthansa και η Air France-KLM δήλωσαν ότι είτε μειώνουν τη χωρητικότητα είτε τη διατηρούν σταθερή για το επόμενο έτος, σε μια προσπάθεια να μετριάσουν μια ευρύτερη επίδραση στα κέρδη τους.

«Το 2026 δεν είναι μια συνηθισμένη χρονιά. Η TUI τα κατάφερε καλά σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον. Το επιχειρηματικό μας μοντέλο αποδεικνύεται ανθεκτικό. Τα ταξίδια παραμένουν εξαιρετικά σημαντικά για τη ζωή των ανθρώπων, αλλά ο χρόνος λήψης ταξιδιωτικών αποφάσεων έχει αλλάξει», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Σεμπάστιαν Έμπελ σε δήλωσή του.

Η γερμανική εταιρεία επιβεβαίωσε τις προβλέψεις λειτουργικών κερδών της, οι οποίες ανέρχονται σε προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη από 1,1 έως 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ για το οικονομικό έτος 2026, ωστόσο δήλωσε ότι το τρίτο τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αβεβαιότητες, αδυναμία στις ευρωπαϊκές αγορές και επιφυλακτικότητα των πελατών.

Η TUI είχε μειώσει τις προβλέψεις της για τα κέρδη και είχε αναστείλει το guidance για τα έσοδα τον Μάρτιο, λόγω της αυξανόμενης τιμής των καυσίμων αεροσκαφών και της αβεβαιότητας γύρω από τον πόλεμο του Ιράν.