Υποτονικές κινήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στα κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ που αναμένονται σήμερα.

Με μεικτά πρόσημα και χλιαρή επενδυτική διάθεση κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, με τους επενδυτές να έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στα κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ που αναμένονται σήμερα.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600, μετά το χθεσινό ρεκόρ, σήμερα είναι σχεδόν flat στις 660,59 μονάδες. Ο Εuro Stoxx 50 ενισχύεται επίσης οριακά 0,02% στις 6.552 μονάδες. Οι περισσότεροι κλάδοι και τα μεγάλα χρηματιστήρια στην ήπειρο βρίσκονται σε μεικτό έδαφος. Ο ενεργειακός τομέας της Ευρώπης ξεχωρίζει με άνοδο 0,7%, ενώ ο κλάδος αυτοκινήτων και ανταλλακτικών σημειώνει πτώση 0,8%.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κερδίζει 0,15% στις 26.434 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί 0,26% στις 8,692 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 υποχωρεί 0,10% στις 10.834 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο βρίσκεται στο +0,10% στις 53.763 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 διολισθαίνει 0,19% στις 20.174 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της TUI υποχωρεί άνω του 2,2%, στον απόηχο της είδησης πως τα λειτουργικά κέρδη της μεγαλύτερης ταξιδιωτικής εταιρείας της Ευρώπης, έχασαν τις προσδοκίες για το τρίτο τρίμηνο καθώς οι κρατήσεις μειώθηκαν και η τιμή των καυσίμων αεροσκαφών παρέμεινε υψηλή λόγω του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη 234,6 εκατομμυρίων ευρώ, μειωμένα σχεδόν 27% σε σχέση με πέρυσι και χαμηλότερα από τα 274 εκατομμύρια ευρώ που προέβλεπαν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της LSEG.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent πλησιάζουν τα 90 δολάρια το βαρέλι, μετά από νέες επιθέσεις σε πλοία στη Μέση Ανατολή, καθώς ΗΠΑ και Χούθι της Υεμένης, που είναι προσκείμενοι στο Ιράν, ανέφεραν ξεχωριστές επιθέσεις.

Η εξάμηνη σύγκρουση δεν δείχνει σημάδια ότι θα τερματιστεί σύντομα, παρά τους επανειλημμένους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι μια συμφωνία ήταν επικείμενη. Οι αγορές έχουν ταλαντευτεί μεταξύ αισιοδοξίας και απογοήτευσης από την έναρξη του πολέμου, καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να εκτιμήσουν τον κίνδυνο μιας ευρύτερης διαταραχής στον ενεργειακό εφοδιασμό και στο παγκόσμιο εμπόριο.

Τα στοιχεία του CPI των ΗΠΑ, που θα δημοσιευτούν αργότερα μέσα στην ημέρα, δεν θα αντικατοπτρίζουν την τελευταία αύξηση του κόστους ενέργειας, ωστόσο θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαμόρφωση των προσδοκιών για τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα. Οι αγορές δεν αποκλείουν μία πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.