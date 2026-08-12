Πυρκαγιά σε εξέλιξη στον Ίμερο Ροδόπης - Ήχησε το 112

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Ίμερος στη Ροδόπη. Η πυρκαγιά δεν απειλεί αυτή την ώρα κατοικημένη περιοχή, όμως η κατεύθυνση της από τους ανέμους είναι προς τα εκεί και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε μήνυμα από το 112, σύμφωνα με το οποίο όσοι βρίσκονται στην περιοχή Αμπελάκια και Προφήτη Ηλία καλούνται να απομακρυνθούν προς Μαρώνεια.

Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, άμεσα κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.