Για μια θέση στον ήλιο: Πόσο στοιχίζει το να δεις την έκλειψη σε τσάρτερ

Λίγες ώρες έμειναν για να παρακολουθήσουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη ένα μοναδικό αστρονομικό φαινόμενο, την ολική έκλειψη ηλίου του καλοκαιριού.

Λίγες ώρες έμειναν για να παρακολουθήσουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη ένα μοναδικό αστρονομικό φαινόμενο, την ολική έκλειψη ηλίου του καλοκαιριού, με τον ουρανό να αναμένεται να σκοτεινιάσει σε πολλά σημεία της ηπείρου.

Το μοναδικό αυτό φαινόμενο της φύσης έχει οδηγήσει πολλούς, περιπετειώδεις ταξιδιώτες να επιλέξουν να το βιώσουν με έναν ακόμα πιο μοναδικό τρόπο, ενώ βρίσκονται χιλιάδες πόδια στον αέρα. Κάτι για το οποίο έχουν φροντίσει μία σειρά από ειδικά προγραμματισμένες πτήσεις αεροπορικών εταιρειών, όπως αναφέρει το Business Insider.

Για παράδειγμα, η Brussels Airlines μεταφέρει 100 άτομα πάνω από τη Γαλλία για να δουν την έκλειψη, όπως ανέφερε η Aerospace Global News. Όλες οι θέσεις της πτήσης, που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το παλαιότερο δημόσιο αστεροσκοπείο στην Ελβετία, Urania Observatory, έχουν εξαντληθεί. Τα εισιτήρια κόστιζαν περίπου 350 δολάρια το άτομο.

Οι θέσεις στον διάδρομο θα παραμείνουν ανοιχτές για να δοθεί στους ανθρώπους περισσότερος χώρος για να δουν έξω από τα παράθυρα. Η τετράωρη εμπειρία θα περιλαμβάνει περίπου δύο ώρες στον αέρα.

Το Urania Observatory έχει επίσης συνεργαστεί με τον Όμιλο ASL, μια ευρωπαϊκή ιδιωτική αεροπορική εταιρεία, για μια πτήση ηλιακής έκλειψης από τη Λιέγη του Βελγίου. Μια θέση στο sold out ιδιωτικό τζετ Embraer E135 κόστιζε περίπου 920 δολάρια το άτομο.

Μια άλλη ιδιωτική αεροπορική εταιρεία, η Air Charter Service με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, χρέωσε τους επιβάτες περίπου 1.200 δολάρια για να τους πετάξει από το Λονδίνο σε μία από τις τρεις πιθανές τοποθεσίες παρατήρησης της ολικής έκλειψης: το Βαγιαδολίδ ή τις Βαλεαρίδες Νήσους στην Ισπανία ή το Ρέικιαβικ στην Ισλανδία.

Τρόφιμα και ποτά, συμπεριλαμβανομένου αλκοόλ, θα σερβίρονται στην πτήση μετ' επιστροφής και θα επιτρέπεται οι επιβάτες να έχουν μαζί τους εγκεκριμένους τηλεσκοπικούς εξοπλισμούς.

Αν και δεν είναι ανοιχτή για το κοινό, η ισπανική αεροπορική εταιρεία Iberia θα μεταφέρει επιστήμονες σε ειδική πτήση τσάρτερ από τη Μαδρίτη για να δουν την ολική έκλειψη πάνω από τη Βόρεια Ισπανία. Η πτήση θα μεταδοθεί ζωντανά στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της Iberia, χάρη στο υψηλής ταχύτητας Starlink WiFi του αεροπλάνου Airbus.

Στην πτήση της Iberia θα βρίσκονται ερευνητές από το έργο Shelios, μια αστρονομική επιστημονική πρωτοβουλία με επικεφαλής τον Ισπανό αστρονόμο Miquel Serra-Ricart. Θα παρατηρήσουν το ηλιακό στέμμα και τα γύρω ουράνια αντικείμενα, όπως η Αφροδίτη και ο Ερμής.

Για όσους έχουν προγραμματίσει πτήσεις την Τετάρτη και ελπίζουν να δουν μια γεύση από την έκλειψη, είναι δυνατό να τη δουν αν το αεροπλάνο τύχει να βρίσκεται στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή και αν ο ήλιος είναι ορατός από το παράθυρό τους.

Που θα είναι ορατή η έκλειψη - Το χρονικό «παράθυρο» στην Ελλάδα

Η ολική ηλιακή έκλειψη της Τετάρτης θα είναι ορατή από την Αρκτική, την Ισλανδία, τη Γροιλανδία, τη βόρεια Ισπανία και μικρές περιοχές στη Σιβηρία και την Πορτογαλία. Η ώρα έναρξης θα διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία και η ολική έκλειψη αναμένεται να διαρκέσει έως και περίπου 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, αν και θα διαρκέσει λιγότερο από δύο λεπτά σε πολλές κατοικημένες χερσαίες περιοχές.

Η Ελλάδα θα έχει «παράθυρο» 10 λεπτών για να δει το φαινόμενο και σε ορισμένα μόνο τμήματα λίγο πριν από τη δύση του Ήλιου. Στη χώρα μας λοιπόν, αναμένεται έναρξη μερικής έκλειψης περίπου στις 20:30 και η λήξη περίπου στις 20:40. Στη Βόρεια Αμερική, μια μερική έκλειψη θα είναι ορατή από μέρη του Καναδά, της Αλάσκας και των βόρειων ΗΠΑ.