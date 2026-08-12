ΙΕΑ: Ραγδαία μείωση των αποθεμάτων πετρελαίου παρά το πλήγμα στη ζήτηση

Η συνεχιζόμενη ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα εξακολουθούν να υπονομεύουν την ανάκαμψη της παραγωγής.

Ραγδαία μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου αναμένει για το γ' τρίμηνο του 2026 ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), καθώς η συνεχιζόμενη ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα εξακολουθούν να υπονομεύουν την ανάκαμψη της παραγωγής.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανακοίνωσε ακόμα ότι αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψη για την παγκόσμια ζήτηση το 2026 εξαιτίας του πολέμου και την εκτόξευση των τιμών των υδρογονανθράκων.

Ο Οργανισμός Ενέργειας του ΟΟΣΑ προβλέπει πλέον πτώση της ζήτησης κατά 1,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε επίπεδο έτους ενώ η προηγούμενη πρόβλεψη του Ιουλίου αφορούσε μείωση κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως. Η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου το 2026 τοποθετείται πλέον στα 103,29 εκατ.βαρ./ημέρα, έναντι 103,46 εκατ.βαρ./ημέρα κατά την πρόβλεψη του Ιουλίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κάμψη σε όρους ετήσιου μέσου όρου από την πανδημία του COVID-19 το 2020.

«Ο παρατεταμένος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ και η αύξηση των τιμών των καυσίμων συνεχίζουν να βαρύνουν επί της κατανάλωσης του πετρελαίου», επισημαίνει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στην αναθεωρημένη πρόβλεψη.

Ωστόσο ο Οργανισμός προβλέπει σταδιακή βελτίωση: μετά την μείωση κατά 4,9 εκατ.βαρ./ημέρα κατά το πρώτο τρίμηνο και κατά 2,8 εκατ.βαρ./ημέρα κατά το τρίτο τρίμηνο, αναμένεται αύξηση κατά 0,58 εκατ.βαρ./ημέρα κατά το τελευταίο τρίμηνο.

Αν και μια σύντομη κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα μέσα Ιουνίου είχε δώσει ώθηση στις εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, οι θαλάσσιες μεταφορές και οι περιφερειακές ενεργειακές υποδομές δέχονται και πάλι επιθέσεις, μία εξέλιξη που ωθεί προς τα πάνω το κόστος καυσίμων, με το Brent να βρίσκεται εκ νέου κοντά στα επίπεδα των 90 δολαρίων.

Σύμφωνα με τον ΙΕΑ, τα εξαντλημένα παγκόσμια αποθέματα αναμένεται να αναπληρωθούν το επόμενο έτος, καθώς οι αγορές πετρελαίου θα επιστρέψουν σε καθεστώς υπερπροσφοράς. Όπως επισημαίνει ο οργανισμός, τα κράτη-μέλη του -όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Γερμανία- θα πρέπει να αναπληρώσουν τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, μετά την ανακοίνωση της διάθεσης αποθεμάτων σε επίπεδα-ρεκόρ τον Μάρτιο.

«Αν και προβλέπεται ότι η αγορά θα επιστρέψει σε πλεόνασμα προς το τέλος του τρέχοντος έτους, οι κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί και η ανάγκη για επαναλειτουργία των Στενών έχει καταστεί πιο επιτακτική, καθώς τα διαθέσιμα αποθέματα ασφαλείας εξαντλούνται με ταχύτατους ρυθμούς», ανέφερε ο οργανισμός.