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Κολομβία-σεισμός: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε βοήθεια 2 εκατ. ευρώ

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Κολομβία-σεισμός: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε βοήθεια 2 εκατ. ευρώ
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Η ΕΕ αποδέσμευσε δύο εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει την Κολομβία, που επλήγη από ισχυρό σεισμό, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ΕΕ αποδέσμευσε δύο εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει την Κολομβία, που επλήγη από ισχυρό σεισμό, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, η ΕΕ προσφέρει την υποστήριξή της στην Κολομβία παντού όπου αυτό είναι δυνατό», διαβεβαίωσε με ανάρτησή της στο X. «Καθιστούμε διαθέσιμα 2 εκατομμύρια ευρώ για να υποστηρίξουμε κοινότητες στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο», πρόσθεσε.

Ο σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών, ο πιο καταστροφικός που έχει πλήξει αυτό τον αιώνα την Κολομβία, εκτιμάται ότι έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 250 ανθρώπους.

Οι Βρυξέλλες είχαν ήδη ανακοινώσει προχθές, Δευτέρα, ότι κινητοποιούν τη δορυφορική υπηρεσία τους Copernicus για να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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Σεισμός
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