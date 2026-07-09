Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν με «πολύ χειρότερα» πλήγματα - Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ξανανοίξουν

Ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να στέλνει αντιφατικά μηνύματα, αφήνοντας την πόρτα ανοικτή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη το Ιράν ότι θα υποστεί «πολύ χειρότερα» πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. «Αυτά είναι αντίποινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι πολύ χειρότερα!», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, πάνω από φωτογραφία στην οποία διακρίνονται εγκατάσταση στην πόλη Σαμπαχάρ στις φλόγες και καπνοί που υψώνονται.

«Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά (...) Κάθε φορά που μας πλήττουν, θα ανταποδίδουμε είκοσι φορές πιο δυνατά», είπε αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους μετά την αναχώρησή του από την Άγκυρα, την πρωτεύουσα της Τουρκίας, όπου διεξήχθη η σύνοδος του NATO. «Έκαναν ένα μικρό πράγμα σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη), αλλά πρόκειται μάλλον για αντίποινα» για τα πλήγματα της προηγουμένης, συνέχισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να στέλνει αντιφατικά μηνύματα νωρίτερα χθες, λέγοντας πως η κατάπαυση του πυρός «τέλειωσε», μετά την ανταλλαγή πυρών των δυο χωρών που έθεσαν σε δοκιμασία τις προσπάθειες να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όμως ταυτόχρονα διαβεβαίωσε πως οι νέες εχθροπραξίες θα λάβουν τέλος «πολύ γρήγορα» κι άφησε την πόρτα ανοικτή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ξανανοίξουν παρά μόνο με «ιρανικές διευθετήσεις»

Ο επικεφαλής Iρανός διαπραγματευτής στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επανέλαβε σήμερα ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν ξανά παρά μόνο με «ιρανικές διευθετήσεις», εν μέσω νέων ανταλλαγών πληγμάτων ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δυο κρατών στη Μέση Ανατολή.

«Η Αμερική ακόμα να μάθει πως ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν είναι πλέον χωρίς κόστος. Ας το θέσω απλά: αν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε», τόνισε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Γαλιμπάφ μέσω X. Πρόσθεσε ότι τα Στενά του Ορμούζ, στην καρδιά των συνεχιζόμενων εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, «δεν θα ανοίξουν ξανά παρά μόνο με ‘ιρανικές διευθετήσεις’, όχι με αμερικανικές απειλές».

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν «κατά προσέγγιση 90 στόχους» στο Ιράν, ανάμεσά τους συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης, αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, στη δεύτερη σειρά βομβαρδισμών τους σε ισάριθμα βράδια στο Ιράν, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (σ.σ. ώρα Ουάσιγκτον· στις 06:05 σήμερα ώρα Ελλάδας) το μεικτό διοικητήριο τους το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»). «Δυνάμεις της CENTCOM ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν την 8η Ιουλίου, προκειμένου να μειώσουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας και αθώων εργαζόμενων στο πολιτικό ναυτικό στο στενό του Ορμούζ», αναφέρει το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

Από την πλευρά τους, οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, κι απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής.

Σε ανακοίνωσή της που επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης και πυραύλους εναντίον «υποδομών και εγκαταστάσεων» αμερικανικών βάσεων Αριφτζάν και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ και Τζουφάιρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν. Απείλησαν πως θα επεκτείνουν τα αντίποινα και σε άλλες χώρες της περιοχής αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε νέα πλήγματα.