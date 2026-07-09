Επιπλέον χρόνο ζητούν λογιστές και ΟΕΕ για τις φορολογικές δηλώσεις. Η προθεσμία εκπνέει κανονικά στις 15 Ιουλίου. Οι τεχνικές και πρακτικές δυσκολίες στη διαδικασία. Δεν αλλάζει η πρώτη δόση του φόρου.

Σε παράταση μίας εβδομάδας για τις φορολογικές δηλώσεις φαίνεται να οδηγείται το οικονομικό επιτελείο, καθώς ο όγκος των εκκρεμοτήτων παραμένει υψηλός και το ΟΕΕ ζητά χρόνο για να αποφευχθούν λάθη και πρόστιμα. Η προθεσμία εκπνέει κανονικά στις 15 Ιουλίου, όμως το σενάριο της ολιγοήμερης μετάθεσης (έως 22 Ιουλίου ενδεχομένως) κερδίζει έδαφος, μετά την έντονη πίεση από τον λογιστικό κλάδο και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η ανάγκη για λίγο ακόμη χρόνο συνδέεται με τον μεγάλο όγκο δηλώσεων που παραμένει σε εκκρεμότητα. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 6 εκατ. δηλώσεις, ενώ συνολικά αναμένεται να φτάσουν τα 6,9 εκατ., κάτι που σημαίνει ότι απομένουν περίπου 900.000 μέσα σε λίγες ημέρες.

Οι δυσκολίες

Συγκεκριμένα, στο αίτημά του το οποίο υπέβαλε προς την ηγεσία του ΥΠΕΘΟΟ και της ΑΑΔΕ, το ΟΕΕ υποστηρίζει ότι απαιτείται ολιγοήμερη παράταση, επικαλούμενο τεχνικές και πρακτικές δυσκολίες στη διαδικασία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι καθυστερήσεις στις τακτοποιητικές εγγραφές που καθυστερούν έως 48 ώρες να εμφανιστούν στην πλατφόρμα myDATA, η εκκρεμότητα των σημειωμάτων Claw Back και Rebate για να προκύψουν οι παρακρατήσεις που είχαν στα εισοδήματά τους ιατροί και φαρμακοποιοί το 2025, αλλά και προβλήματα πρόσβασης στο e-ΕΦΚΑ λόγω εργασιών αναβάθμισης της σχετικής πλατφόρμας.

Το Επιμελητήριο υποστηρίζει ότι η παράταση θα περιορίσει λάθη, διορθώσεις και πρόστιμα, αλλά δεν θα επηρεάσει την πορεία των δημοσίων εσόδων, καθώς η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος δεν μετατίθεται και θα καταβληθεί κανονικά ως το τέλος Ιουλίου.

Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τις 6.001.433 δηλώσεις που έχουν ήδη επεξεργαστεί, το 34,46% είναι χρεωστικές, το 29,95% πιστωτικές και το 35,58% μηδενικές. Ο επιπλέον φόρος που έχει βεβαιωθεί φθάνει τα 3,949 δισ. ευρώ, ενώ οι επιστροφές φόρου ανέρχονται σε 557,753 εκατ. ευρώ.