«Ήλιος»: Στα 866€ η μέση σύνταξη τον Ιούνιο - 774€ για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και 1.308€ για το Δημόσιο

Η μέση κύρια σύνταξη τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στα 866,40 ευρώ μεικτά (814 ευρώ καθαρά), η μέση επικουρική στα 196 ευρώ (184,5 ευρώ καθαρά) και το μέσο μέρισμα στα 115,99 ευρώ.

Παρά τις αυξήσεις της τελευταίας τριετίας οι συντάξεις του ΕΦΚΑ παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, οδηγώντας σε «φτωχοποίηση» τους συνταξιούχους που δεν έχουν άλλα εισοδήματα. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Μηνιαίας Έκθεσης ΕΣΕΠΣ «Ήλιος» μηνός Ιουνίου, η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώθηκε στα 866,40 ευρώ μεικτά (814 ευρώ καθαρά), η μέση επικουρική στα 196 ευρώ (184,5 ευρώ καθαρά) και το μέσο μέρισμα στα 115,99 ευρώ.

Μόλις το 42,74% των κύριων συντάξεων γήρατος ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ, με 906.418 συνταξιούχους να λαμβάνουν συντάξεις από 1.000 έως 2.000 ευρώ (μεικτά). Ακόμη 898.990 συνταξιούχοι λαμβάνουν ποσά μικρότερα των 1.000 ευρώ (μεικτά). Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, υπάρχουν 21.269 πολίτες που εισπράττουν σύνταξη έως 100 ευρώ, ενώ στον αντίποδα άλλοι 3.648 λαμβάνουν συντάξεις άνω των 4.000 ευρώ. Στο μεταξύ υπάρχουν τρεις συνταξιούχοι που λαμβάνουν 10 συντάξεις (κύριες, επικουρικές και μερίσματα).



Στο Δημόσιο οι μισθοί είναι συχνά υψηλότεροι και πιο σταθεροί (λόγω ωριμάνσεων, κλιμακίων, μπόνους απόδοσης κλπ) σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα και οι συντάξεις των ασφαλισμένων να διαμορφώνονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από εκείνες του ιδιωτικού τομέα. Πιο συγκεκριμένα τον Ιούνιο η μέση σύνταξη στο Δημόσιο ήταν 1.308,39 ευρώ, όταν για τους ασφαλισμένους του πρ. ΙΚΑ έφτασε στα 774,07 ευρώ. Η «ψαλίδα» των 534 ευρώ μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων είναι δυσθεώρητη και δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης.

Τον Ιούνιο του 2026 πληρώθηκαν συνολικά 4.779.333 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.921.096 ήταν κύριες, οι 1.412.883 επικουρικές και 445.354 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.859.441.295,69€ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ.

Στο μεταξύ οι αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης συντάξεων του ΕΦΚΑ πλήρωσαν 29.160 νέους δικαιούχους εντός του Ιουνίου, με συνολική δαπάνη συνταξιοδότησης στα 76.545.971,33 ευρώ και συνολική δαπάνη συντάξεων στα 15.661.845,70 ευρώ.