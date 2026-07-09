Ενεργό είναι από χθες το Samsung Wallet με Samsung Pay στην Ελλάδα. Φουντώνει ο ανταγωνισμός των ψηφιακών πορτοφολιών.

Ακόμη ένας μεγάλος παίκτης μπήκε από χθες στην ελληνική αγορά των ψηφιακών πορτοφολιών. Ο λόγος για την Samsung που ενεργοποίησε επίσημα το Samsung Wallet στην Ελλάδα, στις νεότερες συσκευές Samsung Galaxy, αλλά και στα Galaxy Watch. Η κίνηση εντάσσει τη χώρα μας στις 60 και πλέον αγορές όπου είναι ήδη διαθέσιμη η υπηρεσία και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον ανταγωνισμό των ψηφιακών πληρωμών.

Να σημειώσουμε ότι παρότι Wallet και Pay εμφανίζονται συχνά ως δύο όροι ταυτόσημοι, στην πράξη περιγράφουν διαφορετικές λειτουργίες. Το Samsung Pay είναι η υπηρεσία που επιτρέπει τις ανέπαφες πληρωμές μέσω κινητού ή smartwatch, ενώ το Samsung Wallet είναι η ευρύτερη εφαρμογή που φιλοξενεί τόσο τις κάρτες πληρωμών όσο και άλλα ψηφιακά στοιχεία, όπως εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης, εταιρικά διαπιστευτήρια, κάρτες πιστότητας και, σταδιακά, ψηφιακές ταυτότητες ή κλειδιά αυτοκινήτου. Με απλά λόγια, το Pay αφορά μόνο τις πληρωμές, ενώ το Wallet φιλοδοξεί να αντικαταστήσει σταδιακά το φυσικό πορτοφόλι περιλαμβάνοντας ό,τι μπορεί να περιέχει σήμερα αυτό.

Οι αρχικές υπηρεσίες και τα επόμενα βήματα του Samsung Wallet

Στην πρώτη φάση λειτουργίας του στην Ελλάδα το Samsung Wallet υποστηρίζει αποκλειστικά κάρτες Visa με τις πρώτες συνεργαζόμενες τράπεζες να είναι η Alpha Bank και η Πειραιώς. Σε αυτό συμμετέχουν επίσης η Viva.com για υπηρεσίες πληρωμών, η Epsilon Net για τις κάρτες εργασίας αλλά και η more.com για τα εισιτήρια

Σε επόμενη φάση βέβαια, όπως εξήγησε ο Άρης Παρασκευόπουλος - Επικεφαλής του Τμήματος MX της Samsung Electronics για Ελλάδα και Κύπρο, σε χθεσινή εκδήλωση, το πλάνο ανάπτυξης περιλαμβάνει πολλά περισσότερα που επεκτείνονται και στον χώρο των πληρωμών και εκτός αυτού.

Για παράδειγμα σε αμέσως επόμενη φάση - πιθανότατα τους επόμενους μήνες - το Samsung Wallet αναμένεται να υποστηρίζει υπηρεσίες Buy Now Pay Later αλλά και προγράμματα επιβράβευσης σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και εμπόρους. Στόχος όπως εξήγησαν τα στελέχη της Samsung είναι να δοθούν κίνητρα ώστε το Samsung wallet να χρησιμοποιείται καθημερινά από τους χρήστες κινητών Samsung. Η καθημερινή χρήση μάλιστα είναι που θα κρίνει αν το νέο στοίχημα που βάζει η Samsung θα είναι επιτυχημένο, όπως τόνισε ο κ. Παρασκευόπουλος.

Σε επόμενο χρόνο, το βάρος θα μεταφερθεί στο λεγόμενο non-payment οικοσύστημα, δηλαδή στην ενσωμάτωση boarding passes, εισιτηρίων μεταφορών, ψηφιακών ταυτοτήτων, διαβατηρίων, ψηφιακών κλειδιών, ενώ δυνητικά θα προστεθούν και υπηρεσίες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για μεγαλύτερη αυτονομία στις πληρωμές. Όπως εξήγησαν τα στελέχη της Samsung, το AI θα αποτελέσει τον βασικό άξονα της επόμενης γενιάς υπηρεσιών, χωρίς όμως ακόμη να υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Η αγορά αλλάζει με ταχύτητα

Η κίνηση της Samsung στην ελληνική αγορά έρχεται σε μια περίοδο που οι ψηφιακές πληρωμές ανθούν και τα περιθώρια ανάπτυξης προδριαγράφονται μεγάλα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για παράδειγμα από κ. Κατερίνα Φραϊδάκη, Πρόεδρος του Greek eCommerce Association (GRECA) και eCommerce Coordinator του ELTRUN από την ετήσια έρευνα του GRECA σε συνεργασία με το ELTURN, το 73% των χρηστών πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές ενώ ένα 74% χρησιμοποιεί πλέον το διαδίκτυο για οικονομικές συναλλαγές, έναντι 60% πέρυσι. Αντίστοιχα το 34% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί συστηματικά digital wallets όταν ένα ακόμα 16% δηλώνει ότι το χρησιμοποιεί περιστασιακά.

Κι όλα αυτά την ώρα που η αξία των ψηφιακών πληρωμών έχει πολλαπλασιαστεί. Βάσει των όσων ανέφερε ο επικεφαλής της Visa για την Ελλάδα η αξία των ψηφιακών πληρωμών στην Ελλάδα είναι σήμερα περίπου δέκα φορές μεγαλύτερη σε σχέση με το 2014, ενώ περίπου το 20% των συναλλαγών πραγματοποιείται ήδη μέσω wallet, ποσοστό που αυξάνεται σταθερά κάθε μήνα.

Οι τράπεζες βλέπουν το μέλλον στις ψηφιακές πλατφόρμες

Ακόμα και για τις παραδοσιακές τράπεζες με τις αυστηρά ρυθμιζόμενες δομές, τα wallets δεν αποτελούν πλέον μια εναλλακτική μορφή πληρωμής αλλά το νέο σημείο επαφής με τον πελάτη.

Όπως ανέφερε ο Γρηγόρης Πολίτης, Retail Banking Products Operations Management Director της Alpha Bank η τράπεζα έχει ήδη εκδώσει περισσότερες από 1,5 εκατ. ψηφιακές κάρτες, ενώ οι συναλλαγές μέσω ψηφιακών πορτοφολιών αυξάνονται κάθε τρίμηνο, ιδιαίτερα όσον αφορά στις πληρωμές στο εξωτερικό. Από πλευράς της η Αγγελική Μελά, Cards Business Director, της Πειραιώς εκτίμησε ότι το επόμενο μεγάλο βήμα θα είναι το AI Commerce, όπου οι συναλλαγές θα μπορούν να εκτελούνται αυτόνομα από ψηφιακούς βοηθούς με τη συγκατάθεση του πελάτη, αξιοποιώντας tokenisation και βιομετρική ταυτοποίηση.

Κοινή διαπίστωση όλων βέβαια, ήταν ότι το μεγάλο στοίχημα δεν αφορά την τεχνολογία, αλλά την εκπαίδευση των χρηστών για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και την συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών μελών του οικοσυστήματος των ψηφιακών πληρωμών.

Ο πραγματικός ανταγωνισμός τώρα αρχίζει

Το Samsung Wallet, ωστόσο, μπαίνει σε μια αγορά όπου ήδη δραστηριοποιούνται το Apple Wallet, το Google Wallet αλλά και το Gov.gr Wallet, την ίδια στιγμή μάλιστα που βρίσκεται υπό ανάπτυξη και το ευρωπαϊκό EU Digital Identity Wallet.

Να θυμίσουμε ότι το Apple Wallet είναι σήμερα το πιο ώριμο οικοσύστημα για τους χρήστες iPhone, υποστηρίζοντας πληρωμές μέσω Apple Pay, boarding passes, εισιτήρια, loyalty cards, ψηφιακά κλειδιά αυτοκινήτων και, σε ορισμένες χώρες, ψηφιακές ταυτότητες.

Αντίστοιχα το Google Wallet - η αντίστοιχη πρόταση της Google για τις συσκευές Android περιλαμβάνει δυνατότητες πληρωμών, εισιτηρίων, καρτών επιβίβασης, καρτών πιστότητας (loyalty cards) ενώ προχωρά και η ενσωμάτωση ταυτοτήτων , σταδιακά και μόνο σε αγορές όπου το επιτρέπει η νομοθεσία.

Όσο για το gov.gr Wallet, το ελληνικό κυβερνητικό ψηφιακό πορτοφόλι, φιλοξενεί ήδη την ψηφιακή ταυτότητα, το δίπλωμα οδήγησης και άλλα κρατικά έγγραφα με την πρόθεση του αρμόδιου υπουργείου να είναι σταδιακά να εμπλουτιστεί και με άλλα δημόσια έγγραφα χωρίς όμως να λειτουργεί ως πορτοφόλι πληρωμών.

Αντίθετα το EU Digital Identity Wallet, το ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας, βρίσκεται υπό ανάπτυξη και θα επιτρέπει στους πολίτες της Ε.Ε. να αποθηκεύουν και να χρησιμοποιούν με ασφάλεια την ψηφιακή τους ταυτότητα, άδειες, πτυχία και άλλα επίσημα έγγραφα σε όλες τις χώρες-μέλη.

Σύμφωνα με τα στελέχη που συμμετείχαν στη συζήτηση, οι περισσότεροι πάροχοι προετοιμάζονται ήδη ώστε οι πλατφόρμες τους να είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία. Το πως όμως θα υλοποιηθεί κάτι τέτοιο μένει να φανεί, καθώς οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν κι από κυβερνητικές και ευρωπαϊκές προθέσεις.

Σε κάθε περίπτωση το ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι αν ο πολίτης θα χρησιμοποιεί ψηφιακό πορτοφόλι, αλλά ποιο από τα πολλά θα καταφέρει να γίνει η κεντρική εφαρμογή της καθημερινότητάς του.

Οι προοπτικές

Η συγκεκριμένη απάντηση δε, θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό και από τη διείσδυση των συσκευών. Να θυμίσουμε ότι μέχρι σήμερα η αγορά των ψηφιακών πορτοφολιών ήταν ουσιαστικά μοιρασμένη μεταξύ Apple Wallet και Google Wallet, ανάλογα με τη συσκευή του χρήστη. Με την είσοδο της Samsung, η οποία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές smartphones στην ελληνική αγορά, ο ανταγωνισμός περνά πλέον και στο επίπεδο του ίδιου του οικοσυστήματος των συσκευών.

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς, η Samsung διατηρεί την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά Android smartphones, ενώ η Apple ενισχύει σταθερά το μερίδιό της, ιδιαίτερα στις συσκευές υψηλής κατηγορίας. Συνολικά, οι δύο εταιρείες αντιπροσωπεύουν πλέον τη μεγάλη πλειονότητα των smartphones που κυκλοφορούν στη χώρα, γεγονός που δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ταχεία εξάπλωση των αντίστοιχων wallets.

Πέρα από την συσκευή βέβαια, όπως επισημαίνουν και στελέχη της αγοράς, η μάχη δεν θα κριθεί στην πληρωμή αλλά στο ποια πλατφόρμα θα καταφέρει να συγκεντρώσει πρώτη όλες τις καθημερινές υπηρεσίες του πολίτη — από τις τραπεζικές συναλλαγές και τα εισιτήρια μέχρι τις ψηφιακές ταυτότητες και, μελλοντικά, τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται αυτόνομα μέσω τεχνητής νοημοσύνης.