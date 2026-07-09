«Στήνεται» το πλαίσιο για τις μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο - Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση εργασίας

Στο ΥΠΑΝ οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας τροφίμων, των σούπερ μάρκετ και η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς. Συγκεκριμενοποιούνται οι κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν τον Σεπτέμβριο.

Στις «ράγες» μπαίνει σιγά σιγά το νέο πλαίσιο για μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, μετά την πρώτη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη σύσκεψη στις 29 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη κι ενώ τα ελληνικά νοικοκυριά βιώνουν ένα ακόμη δύσκολο καλοκαίρι στη σκιά της ακρίβειας.

Υπενθυμίζεται εδώ πως στη σύσκεψη στο Μαξίμου, αποφασίστηκε η άρση του μέτρου επιβολής πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, ενώ οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν πως οι μειώσεις τιμών που επιτεύχθηκαν κατά την επιβολή του πλαφόν σε σχεδόν 2.000 προϊόντα θα παραμείνουν ως έχουν μέσα στο καλοκαίρι. Επί της ουσίας, βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ δεσμεύονται πως δεν θα υπάρξει καμία αύξηση τιμών μέσα στο καλοκαίρι. Παράλληλα, συμφώνησαν να συζητήσουν για μία «συμφωνία κυρίων» για δραστική μείωση τιμών σε μια σειρά από βασικά είδη διατροφής και άλλα καταναλωτικά αγαθά, απαραίτητα για κάθε ελληνικό νοικοκυριό με ισχύ από τον Σεπτέμβριο.

Η σημερινή συνάντηση εργασίας

Προς αυτή την κατεύθυνση, σήμερα Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Ανάπτυξης κρίσιμη συνάντηση εργασίας, προκειμένου να αρχίσει σταδιακά να «χτίζεται» το νέο πλαίσιο για μειώσεις τιμών.

Στη σημερινή συνάντηση, υπό τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, θα δώσουν το «παρών» εκπρόσωποι της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, καθώς και η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθούν οι κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Να σημειωθεί εδώ ότι η συνάντηση εργασίας πραγματοποιείται, ενώ σήμερα αναμένονται και οι ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία του πληθωρισμού τον μήνα Μάιο και μόλις μία ημέρα πριν τη συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια.

«Θα κάνουμε μια οργανωμένη και πρακτική συνάντηση με τους εκπροσώπους όλων των φορέων της επιχειρηματικότητας, με τα σούπερ μάρκετ και κυρίως με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, προκειμένου να προετοιμαστούν και να συγκεκριμενοποιηθούν οι κατηγορίες και τα προϊόντα στα οποία μπορούν να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για να μειωθούν οι τιμές», δήλωνε πριν από μερικά 24ωρα ο υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντηση εργασίας.

Τι κρίνεται

Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι ο κατάλογος με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές τους να περιλαμβάνει κωδικούς υψηλής ζήτησης και όχι χαμηλής, ώστε να γίνει αντιληπτή η ουσιαστική ελάφρυνση των ελληνικών νοικοκυριών.

«Μας ενδιαφέρει να είναι βασικά είδη που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό, τρόφιμα λαϊκής κατανάλωσης όσο γίνεται και άλλα είδη διαβίωσης», εξηγούσε πρόσφατα ο κ. Θεοδωρικάκος.

Κατά τις πληροφορίες, άλλωστε, είναι προτιμότερος ένας κατάλογος με λιγότερα προϊόντα στα οποία θα μειωθεί η τιμή τους, αρκεί αυτά να είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης και κωδικοί υψηλής ζήτησης, παρά μια λίστα με περισσότερα προϊόντα, τα οποία έχουν χαμηλή ζήτηση από τον μέσο Έλληνα καταναλωτή. Προς αυτή την κατεύθυνση, κομβικός για την υλοποίηση της «συμφωνίας κυρίων» θα είναι ο ρόλος της κυρίας Τσαγγάρη, καθώς εκείνη θα αναλάβει να προσδιορίσει από κοινού με τις εταιρείες ερευνών Circana και NielsenIQ τα προϊόντα εκείνα που συγκεντρώνουν την υψηλότερη ζήτηση από πλευράς καταναλωτών και θα πρέπει να μειωθεί η τιμή τους.

«Όλα είναι αντικείμενο διαβουλεύσεων. Θα δούμε τι θα περιλαμβάνει η λίστα», σχολίαζαν στο insider.gr πηγές με γνώση των διαδικασιών.

Μειώσεις τιμών σε 1.898 κωδικούς έως τα τέλη Ιουνίου

Στο μεταξύ, την περασμένη εβδομάδα η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, έδωσε στη δημοσιότητα τα συγκεντρωτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, από την 1η Απριλίου έως τις 24 Ιουνίου καταγράφηκαν μειώσεις σε 1.898 κωδικούς βασικών προϊόντων με μέσο ποσοστό μείωσης 5,94%, απόρροια της επιβολής του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και των αυστηρών ελέγχων. Συγκεκριμένα, για την περίοδο 01.04.2026 έως 24.06.2026, από την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν 1.898 καταγεγραμμένες υποτιμήσεις προϊόντων βασικού τιμοκαταλόγου προμηθευτών, με αριθμητικό μέσο όρο υποτίμησης 5,94%. Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή, οι μειώσεις καταγράφηκαν σε κατηγορίες προϊόντων που αφορούν άμεσα στο καλάθι του νοικοκυριού.

Ειδικότερα, οι 1.898 υποτιμήσεις αφορούν σε μειώσεις τιμών τιμοκαταλόγου από προμηθευτές και χονδρεμπόρους προς τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. «Η τελική τιμή ραφιού διαμορφώνεται από κάθε επιχείρηση λιανικής, στο πλαίσιο της εμπορικής της πολιτικής, της τιμολογιακής της στρατηγικής, των προωθητικών ενεργειών και των κανόνων της αγοράς. Ωστόσο, κατά κανόνα, οι μειώσεις τιμών τιμοκαταλόγου δημιουργούν τη βάση για αντίστοιχη αποκλιμάκωση των τελικών τιμών ραφιού», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Ενδεικτικά, οι 1.898 υποτιμήσεις κατανέμονται σε βασικές ομάδες προϊόντων ως εξής:

-1.116 υποτιμήσεις σε νωπό κρέας, εκ των οποίων 907 στο νωπό μοσχάρι και 209 στο νωπό χοιρινό. Πρόκειται κυρίως για υποτιμήσεις τιμοκαταλόγου που συνδέονται με χονδρεμπόρους κρέατος προς αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

-120 υποτιμήσεις σε συσκευασμένο καφέ.

-63 υποτιμήσεις σε τυριά.

-44 υποτιμήσεις σε ελαιόλαδο.

-35 υποτιμήσεις σε σαμπουάν και προϊόντα περιποίησης μαλλιών.

-29 υποτιμήσεις σε μπισκότα.

-27 υποτιμήσεις σε αναψυκτικά.

-19 υποτιμήσεις σε ζυμαρικά.

-445 υποτιμήσεις σε λοιπές βασικές κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στα στοιχεία παρακολούθησης της αγοράς.

«Η μεγαλύτερη συγκέντρωση μειώσεων εμφανίζεται στο νωπό κρέας, δηλαδή σε κατηγορία άμεσης κατανάλωσης που επηρεάζει το καλάθι του νοικοκυριού. Παράλληλα, καταγράφονται αξιοσημείωτες μειώσεις σε συσκευασμένο καφέ, ελαιόλαδο, τυριά, ζυμαρικά και βασικά είδη προσωπικής φροντίδας», τονίζει επίσης στην ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή, κάνοντας λόγο για μια συγκεντρωτική αποτύπωση των μειώσεων τιμών τιμοκαταλόγου που έχουν καταγραφεί και επεξεργαστεί στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς.