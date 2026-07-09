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Χρυσός: Οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να αγοράζουν, η εποχικότητα ευνοεί και το επενδυτικό αφήγημα παραμένει ισχυρό

Συμεών Μαυρουδής
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Χρυσός: Οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να αγοράζουν, η εποχικότητα ευνοεί και το επενδυτικό αφήγημα παραμένει ισχυρό
Χρυσός / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Η έντονη διόρθωση που σημείωσε ο χρυσός τους τελευταίους μήνες δημιούργησε εύλογες αμφιβολίες για το κατά πόσο η πολυετής ανοδική τάση έχει ολοκληρωθεί.

Η έντονη διόρθωση που σημείωσε ο χρυσός τους τελευταίους μήνες δημιούργησε εύλογες αμφιβολίες για το κατά πόσο η πολυετής ανοδική τάση έχει ολοκληρωθεί.

Η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων, οι πιο επιθετικές δηλώσεις της Federal Reserve και η ενίσχυση του δολαρίου οδήγησαν αρκετούς επενδυτές σε ρευστοποιήσεις, με αποτέλεσμα η τιμή του πολύτιμου μετάλλου να απομακρυνθεί αισθητά από τα ιστορικά υψηλά της. Ωστόσο, μια προσεκτικότερη ανάγνωση των θεμελιωδών δεδομένων οδηγεί σε διαφορετικά συμπεράσματα.

Οι βασικοί πυλώνες που στήριξαν την ανοδική αγορά του χρυσού όχι μόνο παραμένουν ενεργοί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις ενισχύονται.
Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό αγοραστή φυσικού χρυσού.

Μόνο τον Μάιο, οι καθαρές αγορές ανήλθαν σε 41 τόνους, με την Πολωνία να αποκτά 18 τόνους και την Κίνα ακόμη 10 τόνους, επεκτείνοντας για εικοστό συνεχόμενο μήνα το πρόγραμμα ενίσχυσης των αποθεμάτων της.

Παράλληλα, το Ουζμπεκιστάν και το Καζακστάν συνεχίζουν σταθερά τις μηνιαίες αγορές τους, ενώ ακόμη και χώρες όπως η Σιγκαπούρη επανήλθαν στην αγορά μετά από αρκετούς μήνες αποχής.

Ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει η εικόνα που διαμορφώνεται για το μέλλον. Το 89% των κεντρικών τραπεζών εκτιμά ότι τα παγκόσμια αποθέματα χρυσού θα αυξηθούν μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες, ενώ το 45% δηλώνει ότι σκοπεύει να αυξήσει τα δικά του αποθέματα.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα και αποτελεί μία ιδιαίτερα ισχυρή ένδειξη ότι ο χρυσός εξακολουθεί να θεωρείται στρατηγικό αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο.

Η συμπεριφορά αυτή δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί συγκυριακή. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η επιθυμία διαφοροποίησης από το δολάριο, η αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων στις μεγάλες οικονομίες και η ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας των συναλλαγματικών αποθεμάτων ωθούν ολοένα περισσότερες κεντρικές τράπεζες προς τον χρυσό.
Πρόκειται για παράγοντες μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, οι οποίοι δύσκολα ανατρέπονται μέσα σε λίγους μήνες.

Παράλληλα, η τεχνική εικόνα της αγοράς φαίνεται να βελτιώνεται. Η πρόσφατη διόρθωση συνοδεύτηκε από έντονη απαισιοδοξία, ενώ αρκετοί επενδυτές θεώρησαν ότι οι επιθετικότερες τοποθετήσεις της Federal Reserve θα οδηγούσαν σε μια παρατεταμένη περίοδο αδυναμίας του πολύτιμου μετάλλου.

Ωστόσο, η αγορά άρχισε να επαναξιολογεί τα δεδομένα μετά την αισθητά ασθενέστερη εικόνα της αγοράς εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που περιόρισε τις προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων. Η εξέλιξη αυτή επανέφερε τις αγορές χρυσού, οδηγώντας την τιμή σημαντικά υψηλότερα από το ψυχολογικό επίπεδο των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά.
Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η εποχικότητα της αγοράς. Ιστορικά, η περίοδος από τα μέσα Ιουλίου έως και τον Αύγουστο αποτελεί μία από τις ισχυρότερες φάσεις του έτους για τον χρυσό.

Η αύξηση της φυσικής ζήτησης από την Ασία, η προετοιμασία για την περίοδο των γάμων στην Ινδία, οι αγορές των κεντρικών τραπεζών και η συνήθης υποχώρηση των πραγματικών αποδόσεων δημιουργούν ένα περιβάλλον που ευνοεί την άνοδο της τιμής. Φυσικά, η εποχικότητα από μόνη της δεν αρκεί για να καθορίσει την πορεία της αγοράς. Όταν όμως συμπίπτει με θεμελιώδεις παράγοντες που παραμένουν υποστηρικτικοί, αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία.

Από επενδυτικής πλευράς, η σημερινή εικόνα μοιάζει περισσότερο με φάση ανασυγκρότησης της ανοδικής τάσης παρά με την αρχή μιας μακροχρόνιας πτωτικής αγοράς. Οι πρόσφατες πιέσεις φαίνεται ότι προήλθαν κυρίως από βραχυπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων, μεταβολές στις προσδοκίες για τα επιτόκια και κατοχυρώσεις σημαντικών κερδών που είχαν προηγηθεί.

Ταυτόχρονα, οι μεγαλύτεροι διαρθρωτικοί αγοραστές, δηλαδή οι κεντρικές τράπεζες, δεν εγκατέλειψαν ποτέ την αγορά. Αντίθετα, συνέχισαν να αυξάνουν τις τοποθετήσεις τους, λειτουργώντας ως σταθερός παράγοντας στήριξης της ζήτησης.

Οι βασικοί κίνδυνοι ασφαλώς εξακολουθούν να υπάρχουν. Μια νέα σημαντική ενίσχυση του δολαρίου, υψηλότερες πραγματικές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων ή μια περισσότερο επιθετική στάση της Federal Reserve θα μπορούσαν να περιορίσουν προσωρινά τη δυναμική του χρυσού.

Παράλληλα, η υποχώρηση των γεωπολιτικών εντάσεων θα αφαιρούσε έναν από τους σημαντικότερους καταλύτες της τελευταίας τριετίας. Ωστόσο, ακόμη και σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η συνεχιζόμενη ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και η διατήρηση των μακροπρόθεσμων δημοσιονομικών ανισορροπιών δύσκολα επιτρέπουν μια βαθιά και παρατεταμένη πτώση των τιμών.

Συνολικά, οι προοπτικές του χρυσού εξακολουθούν να αξιολογούνται θετικά. Η συνδυασμένη επίδραση των αγορών από τις κεντρικές τράπεζες, της ευνοϊκής εποχικότητας, της πιθανής χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής μέσα στους επόμενους μήνες και της διατήρησης της γεωπολιτικής αβεβαιότητας δημιουργεί ένα περιβάλλον που μπορεί να στηρίξει νέο ανοδικό κύκλο.

Εφόσον οι προσδοκίες για τα επιτόκια συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται και οι θεσμικοί επενδυτές επιστρέψουν σταδιακά στην αγορά, δεν θα αποτελούσε έκπληξη μια επαναπροσέγγιση των ιστορικών υψηλών μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες.

Για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές, οι πρόσφατες διακυμάνσεις ενδέχεται να αποδειχθούν περισσότερο μια περίοδος δημιουργίας ευκαιριών παρά η αρχή μιας μόνιμης αλλαγής τάσης.

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Συμεών Μαυρουδής

Ο Συμεών Μαυρουδής είναι Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου, Fast Finance ΑΕΠΕΥ

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