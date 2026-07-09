Lamda: «Βγαίνουν» 350 διαμερίσματα στο Ελληνικό μέχρι το τέλος του 2026

Τον Αύγουστο σχεδιάζει να προωθήσει στην αγορά νέο «πακέτο» 120 περίπου διαμερισμάτων, από τα συνολικά 300 -350 επιπλέον σπίτια. Τι αναφέρθηκε σε ενημέρωση αναλυτών.

Θέμα χρόνου είναι η προώθηση νέων κατοικιών από την Lamda Development στο έργο του Ελληνικού με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι η κίνηση αυτή αναμένεται εντός του καλοκαιριού και μάλιστα μέσα στον επόμενο μήνα. Η Lamda τον Αύγουστο σχεδιάζει να προωθήσει στην αγορά νέο «πακέτο» 120 περίπου διαμερισμάτων, από τα συνολικά 300 -350 επιπλέον σπίτια που θα αναμένεται να βγούνε μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς.

«Πάει σφαίρα» η Little Athens

Όπως ανέφερε το οικονομικό επιτελείο της εισηγμένης στο πλαίσιο της χθεσινής ενημέρωσης των αναλυτών, οι ρυθμοί πωλήσεων θα επιταχυνθούν εκ νέου όσο ωριμάζει το έργο και προχωρούν οι κατασκευαστικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων και των υποδομών. Υπενθυμίζεται ότι πέραν των κατοικιών του παραλιακού μετώπου, των οικοπέδων για τις βίλες, των χαμηλών κτιρίων και του Πύργου Κατοικιών, σύμφωνα με τη διοίκηση της Lamda η ζήτηση παραμένει ισχυρή στα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens.

Όπως κι χτες αναφέραμε, έως το τέλος Μαΐου είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση. Από αυτά, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονται σε 585 διαμερίσματα δηλαδή στο 87% του συνόλου.

Η διοίκηση της Lamda Development, κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, χθες εμφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία των οικιστικών αναπτύξεων, επισημαίνοντας ότι όσο το έργο ωριμάζει και προχωρούν οι εργασίες τόσο στα κτίρια όσο και στις υποδομές, οι ρυθμοί απορρόφησης των νέων κατοικιών αναμένεται να επιταχυνθούν.

Συνολικά, στο Ελληνικό έχουν λανσαριστεί 986 κατοικίες συνολικής αξίας 1,9 δισ. ευρώ, ενώ απομένουν προς είσπραξη περίπου 700 εκατ. ευρώ από κατοικίες που έχουν ήδη διατεθεί. Η εταιρεία εκτιμά ότι το ποσό αυτό θα εισπραχθεί έως το 2028-2029. Στο εργοτάξιο, οι εργασίες στις αναπτύξεις του Little Athens επιταχύνονται και, σύμφωνα με την εταιρεία, αναμένεται να συμβάλλουν θετικά στην κερδοφορία των επόμενων περιόδων. Τα οικιστικά έργα εξελίσσονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Οι χρηματοδοτήσεις και τα 2 Malls στο Ελληνικό

Σε σχέση με το χρηματοδοτικό προφίλ του project, παραμένει αυτό-χρηματοδοτούμενο εκτός των δύο εμπορικών κέντρων για τα οποία θα χρησιμοποιηθούν πιστωτικές γραμμές. Όσον αφορά στο πιο ώριμο ως προς την κατασκευή πολυτελές Riviera Galleria κοντά στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά που παραδίδεται το 2027, έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη εγκεκριμένες πιστωτικές γραμμές. Οι εργασίες σκυροδέτησης έχουν ολοκληρωθεί και πλέον προχωρούν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και οι διαμορφώσεις των εσωτερικών χώρων.

Όπως σημείωσε η διοίκηση της Lamda αναφορικά με το μεγαλύτερο mall της χώρας που υλοποιείται στο βόρειο τμήμα της έκτασης προς τη Λ. Βουλιαγμένης, «δεν έχουν χρησιμοποιηθεί έως σήμερα πιστωτικές γραμμές, μέχρι στιγμής κινούμαστε με ίδια κεφάλαια, ενώ, εντός του β’ εξαμήνου, πρόκειται να οριστικοποιήσουμε τις σχετικές συμφωνίες με τις τράπεζες». Με βάση τους βασικούς επιχειρηματικούς όρους χρηματοδότησης για το The Ellinikon Mall και τη δανειακή σύμβαση χρηματοδότησης για το Riviera Galleria, μεσοπρόθεσμα και σταδιακά, ο όμιλος θα αντλήσει δανειακά κεφάλαια ύψους έως 855 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τα δύο project.

Οι εργασίες σκυροδέτησης στη Riviera Galleria (ανάδοχος ΜΕΤΚΑ) έχουν ολοκληρωθεί, ενώ οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και οι εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων προχωρούν. Στο The Ellinikon Mall, η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενώ οι εργασίες ξεκίνησαν πριν από λίγες εβδομάδες, εντός του β’ τριμήνου του 2026.

Να προσθέσουμε ότι πλέον αναμένεται και η επίσημη παράδοση του Sports Park με την Lamda να έχει προγραμματίσει για σήμερα «ξενάγηση» σε εγκαταστάσεις αλλά και γενικότερα στο Ελληνικό.

Τα έσοδα και οι δαπάνες

Όπως και χτες αναφέραμε, συνολικές εισπράξεις άνω του 1,7 δισ. από πωλήσεις ακινήτων στο πλαίσιο της μεγάλης αστικής ανάπλασης στον χώρο του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό (The Ellinikon) έχει πετύχει η Lamda από την έναρξη του έργου μέχρι την 31.05.2026.

Η ισχυρή ζήτηση αντανακλάται και στις ταμειακές εισροές του έργου. Μέχρι το τέλος Μαΐου οι σωρευτικές εισπράξεις είχαν ανέλθει σε 1,74 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,23 δισ. ευρώ προέρχονται από τις οικιστικές αναπτύξεις και 510 εκατ. ευρώ από πωλήσεις ή μισθώσεις οικοπέδων. Μαζί με τις ενδοομιλικές συναλλαγές που αφορούν τα Ellinikon Malls, οι συνολικές εισπράξεις διαμορφώνονται σε 1,98 δισ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα του έργου ανέρχονταν σε περίπου 0,8 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις ανήλθαν σε 87 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, με αύξηση 33% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο αναγνωρίστηκαν έσοδα ύψους 14 εκατομμυρίων από πωλήσεις ακινήτων, κυρίως από πωλήσεις γραφειακών χώρων.

Συνολικά, οι δαπάνες για κτιριακά έργα και υποδομές είχαν φτάσει τα 1,11 δισ. ευρώ έως το τέλος Μαρτίου, ενώ για το σύνολο του 2026 η Lamda Development εκτιμά ότι οι επενδύσεις θα διαμορφωθούν σε περίπου 600 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό CAPEX του έργου σε περίπου 1,64 δισ. ευρώ.