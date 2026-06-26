Ρούμπιο για συμφωνία Ισραήλ - Λιβάνου: Διαδικασία και για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Ο πρόεδρος του Λιβάνου δήλωσε ότι η συμφωνία ήταν «ένα πρώτο βήμα» για την αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας του, χωρίς «κατοχή, υποτέλεια ή κηδεμονία».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε απόψε ότι η συμφωνία-πλαίσιο που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου καθορίζει μια σαφή διαδικασία για την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τη διάλυση των υποδομών της.

Η συμφωνία επιτρέπει στο Ισραήλ να επιστρέψει στα σύνορά του μόλις εξαλειφθεί η απειλή για τους πολίτες του και δημιουργεί μια τριμερή Στρατιωτική Ομάδα Συντονισμού για τον Λίβανο, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε ο Ρούμπιο σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε απόψε ότι η συμφωνία ήταν «ένα πρώτο βήμα» για την αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας του, χωρίς «κατοχή, υποτέλεια ή κηδεμονία».

«Η συμφωνία πλαίσιο είναι ένα πρώτο βήμα» που θα επιτρέψει στους Λιβανέζους «να επιστρέψουν στα πλήρως απελευθερωμένα εδάφη τους και στα σπίτια τους που θα ανακατασκευαστούν (…) υπό την κυριαρχία του λιβανέζικου κράτους, το οποίο δεν έχει κανέναν εταίρο στην άσκηση της κυριαρχίας του στο έδαφος και τον λαό του» ανέφερε ο Αούν στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την προεδρία.

«Ορκιζόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να ενεργούμε μέχρι να επιτευχθεί αυτό. Δεν θα υπάρχει πλέον κατοχή, ούτε κρατούμενοι, ούτε υποτέλεια, ούτε κηδεμονία», υποσχέθηκε.

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χασάν Φαντλάλα ανέφερε ότι οι αρχές του Λιβάνου δεν θα μπορέσουν να εφαρμόσουν τη συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν σήμερα με το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον εκτός εάν, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, «οδηγηθούν σε εμφύλιο πόλεμο», μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Al Mayadeen.

Ο Φαντλάλα δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ θα αντιμετωπίσει οποιοδήποτε μέτρο λάβουν οι λιβανέζικες αρχές και θα κρατήσει τα όπλα της ακόμη περισσότερο, προσθέτοντας ότι η αντίθεση της οργάνωσης είναι «σοβαρή» και δεν θα επιτρέψει στις αρχές να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους επί του πεδίου.

Κατά τον βουλευτή, «αυτό που συνέβη στην Ουάσινγκτον ήταν μια προσπάθεια να υπονομευτεί» η «πορεία του Ισλαμαμπάντ», δηλαδή η συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Πρόσθεσε ότι «χωρίς την αντίσταση (σ.σ. τη Χεζμπολάχ), δεν θα περάσει τίποτα».