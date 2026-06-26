Τριμερής συμφωνία ΗΠΑ-Ισραήλ-Λιβάνου για «βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια»

Ο Ρούμπιο τόνισε ότι, παρά την επίτευξη συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, απομένει ακόμη πολλή δουλειά.

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Σε τριμερή συμφωνία-πλαίσιο κατέληξαν οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και ο Λίβανος έπειτα από εντατικές συνομιλίες στην Ουάσινγκτον. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκε, όμως ο δεδηλωμένος στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος για «μια βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια», όπως είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε μια συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της κυρίαρχης κυβέρνησης του Λιβάνου και της κυβέρνησης του Ισραήλ, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ» είπε ο ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο πριν από τις υπογραφές, προσθέτοντας ότι το κείμενο θέτει «ένα πλαίσιο για τη βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια».

Υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, ο Λίβανος και το Ισραήλ ξεκίνησαν στα μέσα Απριλίου απευθείας συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, τις πρώτες έπειτα από πολλές δεκαετίες μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ρούμπιο τόνισε ότι, παρά την επίτευξη συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, απομένει ακόμη πολλή δουλειά. ΗΠΑ, Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν τριμερή συμφωνία-πλαίσιο, η οποία ανοίγει τον δρόμο για τη σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα του νοτίου Λιβάνου και την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στις περιοχές αυτές, με τη στήριξη της Ουάσινγκτον.

Η συμφωνία αποτελεί το αποτέλεσμα του πέμπτου γύρου διαπραγματεύσεων που διεξήχθη στην Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, η ένταση στην περιοχή συνεχίζεται, και ισραηλινά drones, έριξαν φυλλάδια προειδοποιώντας κατοίκους του Μανσούρι, μα απομακρυνθούν από την περιοχή. Oι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Λίβανο και Ισραήλ, συνεχίστηκαν σήμερα σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενώ η αρχική ημερομηνία λήξης του ήταν η 25η Ιουνίου.

H Χεζμπολάχ κατήγγειλε χθες νέα «κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από πλήγμα ισραηλινού drone που άφησε πίσω τουλάχιστον τρεις νεκρούς. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε μαχητές του σιιτικού κινήματος.

Το «μνημόνιο κατανόησης», η καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, που υπογράφτηκε τη 17η Ιουνίου, προέβλεπε ρητώς τον τερματισμό των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένου του μετώπου του Λιβάνου, κάτι που επέβαλε η Τεχεράνη.