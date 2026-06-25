Ρούμπιο: Η επιβολή διοδίων στο Ορμούζ θα μπορούσε να «εξαπλωθεί» και σε άλλα θαλάσσια περάσματα

ΟιΗΠΑ επιθυμούν ειρηνευτική συμφωνία αλλά «όχι με οποιοδήποτε τίμημα», δήλωσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε σήμερα την αντίθεση της Ουάσινγκτον στην επιβολή τελών διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει «απόλυτο χάος».

«Εάν δεχθούμε ότι μπορούμε να επιβάλλουμε χρέωση για τη χρήση μιας διεθνούς θαλάσσιας οδού διότι βρίσκεται κοντά στο έδαφός μας, αυτό θα εξαπλωνόταν στον κόσμο σαν επιδημία», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, σε συνάντηση με τους ομολόγους του των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (CCG) στη Μανάμα (Μπαχρέιν).

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, που πραγματοποιεί την πρώτη του περιοδεία στην περιοχή από την υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν ειρηνευτική συμφωνία αλλά «όχι με οποιοδήποτε τίμημα».

«Παρόλο που θέλουμε συμφωνία, δεν θέλουμε συμφωνία με οπουδήποτε τίμημα», δήλωσε στους ομολόγους του από τις χώρες του Κόλπου. «Θέλουμε μια συμφωνία που θα είναι καλή, θέλουμε μια συμφωνία που θα είναι πραγματική, θέλουμε μια συμφωνία που θα είναι επαληθεύσιμη και θέλουμε μια συμφωνία που θα τηρείται», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο, που πραγματοποιεί περιοδεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν –χώρες που επλήγησαν ιδιαίτερα από τις επιθέσεις του Ιράν, σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα— διαβεβαίωσε επίσης ότι θα ληφθούν υπόψιν τα συμφέροντα των χωρών του Κόλπου.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι καμία πλευρά αυτής της συμφωνίας δεν θα υπονομεύσει, με οποιοδήποτε τρόπο, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία οποιουδήποτε εκ των εταίρων μας στην περιοχή του Κόλπου», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ