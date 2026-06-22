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Λάιεν για Στάρμερ: Συνέβαλε στην ενίσχυση της ασφάλειας Ευρώπης και Ουκρανίας

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Λάιεν για Στάρμερ: Συνέβαλε στην ενίσχυση της ασφάλειας Ευρώπης και Ουκρανίας
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«Χάρη σε σας, η ασφάλεια της Ευρώπης και της Ουκρανίας ενισχύθηκαν. Ευχαριστώ αγαπητέ Κιρ», γράφει σε ανάρτηση στο X.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε στο πρόσωπο του Κιρ Στάρμερ έναν ηγέτη ο οποίος συνέβαλε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης και της Ουκρανίας, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του από την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Χρειάζεται σε ορισμένους πολλά χρόνια για να γίνουν ο ηγέτης που γίνατε εσείς μέσα σε δύο χρόνια. Χάρη σε σας, η ασφάλεια της Ευρώπης και της Ουκρανίας ενισχύθηκαν. Ευχαριστώ αγαπητέ Κιρ», έγραψε σε ανάρτησή της στο Χ.

Φωτογραφία: @associatedpress

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tags:
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
Κιρ Στάρμερ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
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