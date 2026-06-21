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Νετανιάχου: «Ο ισραηλινός στρατός θα μείνει στον Λίβανο για όσο χρειαστεί»

Newsroom
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Νετανιάχου: «Ο ισραηλινός στρατός θα μείνει στον Λίβανο για όσο χρειαστεί»
Μπενιαμίν Νετανιάχου / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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«Όποιες διπλωματικές εξελίξεις και να συμβούν, δεν θα επιτρέψω στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, αυτό δεν θα συμβεί».

Ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στον νότιο Λίβανο «για όσο διάστημα χρειαστεί» δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, με φόντο τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή.

«Θα παραμείνουμε στη ζώνη ασφαλείας του νοτίου Λιβάνου για όσο καιρό χρειαστεί, ώστε να προστατεύσουμε τους κατοίκους του βόρειου (Ισραήλ) τους οποίους νοιαζόμαστε, καθώς και όλους τους πολίτες του κράτους» είπε ο Νετανιάχου σε μια τελετή στη μνήμη του αδελφού του, ο οποίος σκοτώθηκε σε μάχη το 1976.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψω στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, αυτό δεν θα συμβεί».

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tags:
Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ισραήλ
Λίβανος
Ιράν
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