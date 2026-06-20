ΕΛΑΣ: «Δωρεάν μετακινήσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών»

Στο βίντεο αναφέρεται: «Το κόστος των μετακινήσεων δεν είναι αμελητέο. Για μια τετραμελή οικογένεια μπορεί να φτάσει τα 80 ευρώ τον μήνα».

Προτάσεις σχετικά με τη μείωση του κόστους ζωής και την ενίσχυση του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών παρουσίασε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.

Στο βίντεο αναφέρεται: «Το κόστος των μετακινήσεων δεν είναι αμελητέο. Για μια τετραμελή οικογένεια μπορεί να φτάσει τα 80 ευρώ τον μήνα.

Η πρότασή μας για δωρεάν μετακίνηση έχει περιορισμένο δημοσιονομικό κόστος και ταυτόχρονα μεγάλη κοινωνική, περιβαλλοντική και αναπτυξιακή αξία.

Περισσότερα χρήματα παραμένουν στην τσέπη του πολίτη, η κυκλοφοριακή συμφόρηση μειώνεται, το περιβάλλον προστατεύεται και ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα στις γειτονιές των πόλεων

Στοχεύουμε σε μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και λειτουργική.

Γιατί η μετακίνηση με αξιοπρέπεια είναι δικαίωμα και θα το υπερασπιστούμε».