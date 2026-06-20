Πολιτική | Διεθνή Νέα

ΕΛΑΣ: «Δωρεάν μετακινήσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΕΛΑΣ: «Δωρεάν μετακινήσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Στο βίντεο αναφέρεται: «Το κόστος των μετακινήσεων δεν είναι αμελητέο. Για μια τετραμελή οικογένεια μπορεί να φτάσει τα 80 ευρώ τον μήνα».

Προτάσεις σχετικά με τη μείωση του κόστους ζωής και την ενίσχυση του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών παρουσίασε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.

Στο βίντεο αναφέρεται: «Το κόστος των μετακινήσεων δεν είναι αμελητέο. Για μια τετραμελή οικογένεια μπορεί να φτάσει τα 80 ευρώ τον μήνα.

Η πρότασή μας για δωρεάν μετακίνηση έχει περιορισμένο δημοσιονομικό κόστος και ταυτόχρονα μεγάλη κοινωνική, περιβαλλοντική και αναπτυξιακή αξία.

Περισσότερα χρήματα παραμένουν στην τσέπη του πολίτη, η κυκλοφοριακή συμφόρηση μειώνεται, το περιβάλλον προστατεύεται και ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα στις γειτονιές των πόλεων

Στοχεύουμε σε μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και λειτουργική.

Γιατί η μετακίνηση με αξιοπρέπεια είναι δικαίωμα και θα το υπερασπιστούμε».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εθνική Στρατηγική για τη Στέγη: Έρχονται Ενιαίος φορέας στεγαστικής πολιτικής, Γραφεία κοινωνικής μίσθωσης, πλαφόν στα ενοίκια

Η λίστα με τους σημαντικότερους λόγους αποχώρησης από μια θέση εργασίας για τους Έλληνες εργαζόμενους

Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων: «Γκαζώνει» ο ελεγκτικός μηχανισμός - Ποιοι θα λάβουν «κλήσεις»

tags:
Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ)
Αλέξης Τσίπρας
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider