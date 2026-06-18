Μαρινάκης: Η μάχη κατά της ακρίβειας παραμένει σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης

«Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο πρωθυπουργός για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο πρωθυπουργός για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Επεσήμανε ότι αυτήν την ώρα ο πρωθυπουργός συμμετέχει ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επιπέδου με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας: Ένα Ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο», όπου η χώρα μας αναδεικνύεται ως παράδειγμα προς μίμηση και ως πρότυπο κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Πρόσθεσε ότι αφορμή για την εκδήλωση ήταν «το ιστορικό βήμα που πραγματοποίησε η χώρα μας στα τέλη Νοεμβρίου του 2025 με την υπογραφή της εθνικής κοινωνικής συμφωνίας από όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων κι εργοδοτών ανοίγοντας τον δρόμο στην υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και στην επέκταση των υφιστάμενων επιτυγχάνοντας αυξήσεις μισθών και περισσότερη προστασία για τους εργαζόμενους».

Είπε ακόμη ότι στα βασικά θέμα της ατζέντας της συνόδου των «27» περιλαμβάνεται το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς επίσης και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Η συζήτηση πρόσθεσε θα πραγματοποιηθεί επί του νέου διαπραγματευτικού πλαισίου της Κυπριακής προεδρίας. «Θέση της Ελλάδας είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ πρέπει να ευθυγραμμίζονται μ' ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα έσοδα του νέου προϋπολογισμού πρέπει επίσης να υπηρετούν τις αυξημένες στρατηγικές κι επενδυτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε.

Συμπλήρωσε ότι προτεραιότητα για τη χώρα μας παραμένει η προστασία των πόρων για τη Συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, καθώς και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, εκπεφρασμένη θέση του πρωθυπουργού, την οποία αναμένεται να επαναλάβει, είναι η ανάγκη η συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα να καλύπτει τις απειλές έναντι ολόκληρης της ηπείρου, μια ουσιαστική δηλαδή προσέγγιση 360 μοιρών.

Στη συζήτηση για τη Μέση Ανατολή η Ελλάδα έχει ταχθεί από την πρώτη στιγμή υπέρ της αποκλιμάκωσης και της ανάγκης εξεύρεσης διπλωματικής λύσης. Η χώρα μας καλωσορίζει τις τελευταίες εξελίξεις και επιμένει στη σημασία της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ και της άμεσης αποκατάστασης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Η Ελλάδα άλλωστε συμμετέχει στη γαλλοβρετανική πρωτοβουλία για τα Στενά του Ορμούζ», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Αναφέρθηκε ακόμη στη νέα εφαρμογή «PosoKanei», μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν τιμές περίπου 10.000 προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Επικαλούμενος δήλωση του πρωθυπουργού είπε ότι, πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση.

«Η μάχη κατά της ακρίβειας παραμένει σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης. Γι' αυτό και αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο και αναπτύσσουμε νέες στοχευμένες παρεμβάσεις, με στόχο την ουσιαστική στήριξη των πολιτών», τόνισε.

Παράλληλα, παρουσίασε τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών, επισημαίνοντας ότι προβλέπονται αυστηρότεροι κανόνες διαφάνειας στα καταναλωτικά δάνεια, ενίσχυση των δικαιωμάτων των δανειοληπτών και ανώτατα όρια σε χρεώσεις και επιτόκια.

«Μία από τις πιο σημαντικές ρυθμίσεις είναι ότι μπαίνει ανώτατο όριο στο ποσό του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου (Σ.Ε.Π.Ε.), το οποίο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 30% έως 50% του Σ.Ε.Π.Ε., όπως αυτό δημοσιεύεται σε τριμηνιαία βάση από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης, τίθενται όρια στο ποσό της αύξησης του αρχικού κεφαλαίου του δανείου κατά την αποπληρωμή. Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι να δημιουργηθεί ένα πιο δίκαιο, πιο ασφαλές, πιο αυστηρό και πιο διαφανές πλαίσιο προς όφελος του καταναλωτή», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Ολοκληρώνοντας, ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», που αφορά 238 σχολεία σε 132 δήμους, καθώς και το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», το οποίο διευρύνει τους δικαιούχους και προβλέπει επιδοτήσεις από 200 έως 600 ευρώ, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία και τις πολύτεκνες οικογένειες. «Το πρόγραμμα "Τουρισμός για Όλους" στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες και δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης σε κάθε γωνιά της χώρας, ιδιαίτερα στις ορεινές και λιγότερο προβεβλημένες περιοχές» υπογράμμισε.



Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτή την ώρα συμμετέχει ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επιπέδου, με τίτλο: «Η Εθνική κοινωνική συμφωνία της Ελλάδας: Ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο», όπου η χώρα μας αναδεικνύεται ως παράδειγμα προς μίμηση και ως πρότυπο κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή το ιστορικό βήμα που πραγματοποίησε η χώρα μας στα τέλη Νοεμβρίου του 2025 με την υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας από όλους τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών, ανοίγοντας τον δρόμο στην υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και στην επέκταση των υφιστάμενων, επιτυγχάνοντας αυξήσεις μισθών και περισσότερη προστασία για τους εργαζόμενους.

Στα βασικά θέματα της ατζέντας της Συνόδου των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι: το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028 - 2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς επίσης η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο η συζήτηση των ηγετών θα πραγματοποιηθεί επί του νέου διαπραγματευτικού πλαισίου της Κυπριακής Προεδρίας.

Θέση της Ελλάδας είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα έσοδα του νέου προϋπολογισμού πρέπει, επίσης, να υπηρετούν τις αυξημένες στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προτεραιότητα για τη χώρα μας παραμένει η προστασία των πόρων για τη Συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, καθώς και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, εκπεφρασμένη θέση του Πρωθυπουργού, την οποία αναμένεται να επαναλάβει, είναι η ανάγκη η συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα να καλύπτει τις απειλές έναντι ολόκληρης της ηπείρου, μια ουσιαστική δηλαδή προσέγγιση 360 μοιρών.

Στη συζήτηση για τη Μέση Ανατολή η Ελλάδα έχει ταχθεί από την πρώτη στιγμή υπέρ της αποκλιμάκωσης και της ανάγκης εξεύρεσης διπλωματικής λύσης. Η χώρα μας καλωσορίζει τις τελευταίες εξελίξεις και επιμένει στη σημασία της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ και της άμεσης αποκατάστασης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Η Ελλάδα άλλωστε συμμετέχει στη γαλλοβρετανική πρωτοβουλία για τα Στενά του Ορμούζ.

Μέσα από τη νέα εφαρμογή PosoKanei οι πολίτες μπορούν να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ.

«Είναι μία σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση» δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Το «PosoKanei» έχει ως στόχο να διευκολύνει τις καθημερινές αγορές των καταναλωτών στις αλυσίδες τροφίμων.

Με άμεσο και αξιόπιστο τρόπο μπορούν να αναζητούν προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, να συγκρίνουν τιμές ανά αλυσίδα, να δημιουργούν τις προσωπικές τους λίστες αγορών και να βλέπουν το πραγματικό κόστος των ψηφιακών καλαθιών τους πριν επισκεφτούν το κατάστημα.



Η εφαρμογή περιλαμβάνει επώνυμα προϊόντα, αλλά και ιδιωτικής ετικέτας. Πέραν των τιμών για τις οποίες τηρεί ιστορικό, οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα φτηνότερα εναλλακτικά προϊόντα κάθε κατηγορίας εντός της ίδιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ.



Παράλληλα, όπου υπάρχουν διαθέσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία, το «PosoKanei» παρέχει, επίσης, εικόνα για αντίστοιχα προϊόντα σε ευρωπαϊκές αγορές.

Η μάχη κατά της ακρίβειας παραμένει σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Για αυτό και αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο και αναπτύσσουμε νέες στοχευμένες παρεμβάσεις, με στόχο την ουσιαστική στήριξη των πολιτών.

Σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές αποτελεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.



Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ρυθμίσεις που καλύπτουν δανειακές συμβάσεις χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων, δηλαδή δάνεια που δεν συνδέονται με υποθήκη ή άλλο περιουσιακό στοιχείο. Πρόκειται κυρίως για καταναλωτικά δάνεια, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, για ποσά έως 100.000 ευρώ.



Προβλέπεται πως οι όροι των συμβάσεων θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι και προσβάσιμοι στον μέσο καταναλωτή, ώστε να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις που οδηγούν σε επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.



Οι τράπεζες θα υποχρεούνται να παρουσιάζουν με σαφή και κατανοητό τρόπο όλες τις χρεώσεις, τα επιτόκια, τις προμήθειες και τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται ένας δανεισμός.



Κάθε δανειολήπτης έχει ήδη δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε 14 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ωστόσο, το πλαίσιο γίνεται πιο σαφές και κάθε πολίτης μπορεί να ακυρώσει το δάνειο χωρίς κυρώσεις και υποχρέωση αιτιολόγησης, εφόσον διαπιστώσει ότι οι όροι δεν τον εξυπηρετούν ή αν αλλάξει γνώμη. Πρόκειται για μία διάταξη που ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση των καταναλωτών.



Μία από τις πιο σημαντικές ρυθμίσεις είναι ότι μπαίνει ανώτατο όριο στο ποσό του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου (Σ.Ε.Π.Ε.), το οποίο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 30% έως 50% του Σ.Ε.Π.Ε., όπως αυτό δημοσιεύεται σε τριμηνιαία βάση από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης, τίθενται όρια στο ποσό της αύξησης του αρχικού κεφαλαίου του δανείου κατά την αποπληρωμή.



Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι να δημιουργηθεί ένα πιο δίκαιο, πιο ασφαλές, πιο αυστηρό και πιο διαφανές πλαίσιο προς όφελος του καταναλωτή.



Ξεκίνησαν οι εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου». Πρόκειται για τη Β' φάση του, η οποία αφορά 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 δήμους της χώρας.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μια πληθώρα αναβαθμίσεων και γενικότερων εργασιών συντήρησης, προκειμένου τα κτίρια να είναι έτοιμα και πλήρως λειτουργικά πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Από το σχολικό έτος 2026-2027 θα αρχίσουν οι μελέτες για τις επιπλέον 450 σχολικές μονάδες της επόμενης φάσης του προγράμματος.

«Η παιδεία δεν είναι μόνο προγράμματα σπουδών και μεταρρυθμίσεις. Είναι και οι αίθουσες, οι αυλές, οι χώροι δημιουργίας και συνεργασίας. Είναι το σχολείο που αξίζουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι τοπικές κοινωνίες» τόνισε χαρακτηριστικά η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Στόχος είναι μέσα από το πρόγραμμα να ολοκληρωθούν παρεμβάσεις αναβάθμισης για 2.000 σχολεία έως το 2029.

Στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» διευρύνονται οι δικαιούχοι, αυξάνεται η διάρκειά του, ενώ παράλληλα ενισχύονται τα άτομα με αναπηρία και οι πολύτεκνες οικογένειες.

Θα υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη θα ξεκινήσει προσεχώς και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027 και η δεύτερη θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Τα ποσά επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων και η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.

Το νέο πρόγραμμα ανταποκρίνεται στην εθνική στρατηγική για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς ενισχύονται οι πλάγιοι μήνες (δηλαδή Οκτώβριος έως Απρίλιος). Το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού κατευθύνεται σε αυτούς τους μήνες.

-Η σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων επιτρέπει την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης.

-Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία (≥67%) και σε οικογένειες με τέκνα - άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

-Εισάγεται νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω.

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες και δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης σε κάθε γωνιά της χώρας, ιδιαίτερα στις ορεινές και λιγότερο προβεβλημένες περιοχές».

«Έπεσαν οι μάσκες για την Τουρκία» - Πυρά κατά αντιπολίτευσης για τη στάση της στο Ευρωκοινοβούλιο

Σκληρή επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την στάση τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την έκθεση για την Τουρκία εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας ότι «έπεσαν οι μάσκες» τόσο για την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση στα εθνικά θέματα όσο και για τη στάση ευρωβουλευτών που, όπως είπε, «διεκδικούν το μονοπώλιο στην πατριωτική συνείδηση».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία «δικαιώνει απολύτως τις ελληνικές θέσεις» και διαψεύδει, όπως είπε, όσους κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη για «ενδοτισμό» στην εξωτερική πολιτική. Τόνισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει τον διάλογο, «αλλά δεν υποχωρεί», ενώ, όπως σημείωσε, «διεκδικεί και μεγαλώνει ουσιαστικά τη χώρα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα στην ψήφο των Ελλήνων ευρωβουλευτών. Όπως είπε, την έκθεση υπερψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ενώ την καταψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας και της Νίκης. Ανέφερε επίσης ότι απείχαν ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης, κ. Φράγκος, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Σαλβανίδης και κυρία Κουντουρά, οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, κύριοι Αλαβάνος, Νικολάου και Παπαδάκης, καθώς και η κυρία Λατινοπούλου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι την έκθεση καταψήφισε και η ευρωομάδα «Πατριώτες», στην οποία ανήκει η κυρία Λατινοπούλου. «Υπάρχει η πραγματικότητα, η πολιτική που αποδίδει και αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και υπάρχουν και οι ψευτοπατριώτες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας, που όταν έρχεται η ώρα να μετρηθούν με την ιστορία, είτε απέχουν είτε καταψηφίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το άρθρο 16 και τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Μαρινάκης κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά το ΠΑΣΟΚ «να σταματήσουν να παίζουν με τις λέξεις». Υποστήριξε ότι η αναθεώρηση του άρθρου 16 έχει καθυστερήσει «δεκαετίες ολόκληρες» εξαιτίας της στάσης του ΠΑΣΟΚ πριν από περίπου 20 χρόνια, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι δόθηκε ήδη λύση με τη νομοθέτηση των παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, αλλά προσέθεσε ότι η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει κατ' ελάχιστον να οδηγήσει στην αναθεώρηση του άρθρου 16. «Να σταματήσει η χώρα να αποτελεί και σε επίπεδο Συντάγματος μια θλιβερή εξαίρεση», είπε, τονίζοντας ότι ένα παιδί που θέλει να σπουδάσει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα πρέπει να έχει αυτό το δικαίωμα.

Για την ακρίβεια και τη νέα πλατφόρμα «Πόσο Κάνει», ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι αν επρόκειτο για τη μοναδική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, θα ήταν «άνευ ουσίας». Ωστόσο, όπως είπε, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα, η πλατφόρμα αποτελεί «ένα ακόμα όπλο στον καταναλωτή».

Εξήγησε ότι μέσω της πλατφόρμας ο πολίτης μπορεί να συγκρίνει τιμές όχι μόνο ανά προϊόν και σούπερ μάρκετ, αλλά και για ένα σύνολο προϊόντων, να βλέπει πού μπορεί να το προμηθευτεί φθηνότερα, να κάνει συγκρίσεις από μέρα σε μέρα και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μία εφαρμογή. «Αν πιστεύαμε ότι θα αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη και πιο επίμονη εισαγόμενη ακρίβεια των τελευταίων δεκαετιών με μία εφαρμογή, θα ήμασταν σε άλλο σύμπαν», είπε. Προσέθεσε ότι η βασική απάντηση είναι οι αυξήσεις εισοδημάτων, οι έλεγχοι, τα πρόστιμα και έκτακτα μέτρα, όπως το πλαφόν στο μέγιστο περιθώριο κέρδους, που ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Αναφερόμενος στο θέμα της ογκολογικής φροντίδας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε σε τρισέλιδο σημείωμα του Υπουργείου Υγείας, το οποίο, όπως είπε, περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία. Σε ερώτηση για το αν υπάρχει αριθμητικός στόχος στελέχωσης, με αφορμή αναφορά ότι η Ελλάδα έχει 641 νοσηλευτές ανά 1.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου έναντι διπλάσιου αριθμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απάντησε ότι «τα έχει όλα αναλυτικά το σημείωμα».

Για τα Στενά του Ορμούζ και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι δεν έχει κάτι περισσότερο να πει, ούτε μπορεί να σχολιάσει επιχειρησιακά ζητήματα, εφόσον δεν υπάρχει κάτι «απτό και συγκεκριμένο από τα αρμόδια όργανα».

Σε ερώτηση για τα εργατικά ατυχήματα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε δημοσιευμένο πίνακα της Eurostat, λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα με τα λιγότερα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην Ευρώπη. Τόνισε ότι ακόμη και ένας τραυματισμός ή θάνατος εργαζομένου εν ώρα εργασίας είναι τραγικό γεγονός, αλλά υποστήριξε ότι η πραγματικότητα «δεν έχει καμία σχέση με αυτά που διαδίδονται».

Όταν ρωτήθηκε για τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα που αποδίδονται σε παθολογικά ή τροχαία αίτια, σημείωσε ότι η μέθοδος διάκρισης ισχύει σε όλη την Ευρώπη και δεν αποτελεί «αυθαίρετη ελληνική εφεύρεση». Όπως είπε, το αν ένα περιστατικό καταγράφεται ως εργατικό ατύχημα ή δυστύχημα αξιολογείται με βάση όσα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προσέθεσε ότι η ΕΛΣΤΑΤ είναι ανεξάρτητη Αρχή καταμέτρησης και ότι τα στοιχεία αξιολογούνται κεντρικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατηγόρησε μάλιστα όσους επικαλούνται επιλεκτικά στοιχεία της Eurostat ή της ΕΛΣΤΑΤ, λέγοντας ότι όταν τα στοιχεία τούς βολεύουν τα αποδέχονται, ενώ όταν δείχνουν καλύτερη εικόνα για την Ελλάδα τα αμφισβητούν.

Σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και τις παρεμβάσεις του Προκόπη Παυλόπουλου και του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κυβέρνηση σέβεται τη διάκριση των εξουσιών και ότι για κάθε υπόθεση που βρίσκεται στη Δικαιοσύνη, απαντήσεις δίνει μόνο η Δικαιοσύνη.

«Δεν θέλουμε να μετατρέψουμε ούτε μια ομιλία, ούτε μια συνέντευξη, ούτε τη Βουλή, ούτε οποιονδήποτε άλλο χώρο σε δικαστήριο», σημείωσε, λέγοντας ότι η υπόθεση έχει πάει στη Δικαιοσύνη, η οποία λαμβάνει αποφάσεις, τις εκδίδει και τις ανακοινώνει.

Σε επίμονη ερώτηση για το Predator και το ενδεχόμενο ξένη εταιρεία ή άλλο κράτος να έχει πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα υπουργών, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγη πρωθυπουργός και όχι δικαστής ή εισαγγελέας. Υπογράμμισε ότι και οι νόμιμες επισυνδέσεις και η χρήση κακόβουλου λογισμικού ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη, τόσο σε επίπεδο Πλημμελειοδικείου όσο και σε επίπεδο Αρείου Πάγου.

«Δεν είναι δουλειά κανενός πρωθυπουργού, ούτε κανενός εκπροσώπου της εκτελεστικής ή της νομοθετικής εξουσίας να κάνει έρευνα και να ζητάει απαντήσεις. Όλα αυτά τα κάνει η Δικαιοσύνη και μόνο», τόνισε.

Για τη 13ωρη εργασία και την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, ο κ. Μαρινάκης επικαλέστηκε τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Όπως είπε, η δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης κατά την τέταρτη ώρα υπερωρίας αξιοποιείται από «εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό εργαζομένων», συγκεκριμένα από το 0,4% του συνόλου.

Ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την προστασία των εργαζομένων και τη διασφάλιση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας, με βασικό εργαλείο την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία, όπως είπε, προστατεύει ήδη περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους. Προσέθεσε ότι η εφαρμογή της έχει οδηγήσει σε αύξηση των δηλωμένων υπερωριών.

Αναφερόμενος στην έρευνα της ΓΣΕΕ, σημείωσε ότι παρουσιάζει ενδιαφέροντα ευρήματα, μεταξύ των οποίων ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων, το 63,9%, δεν εργάζεται υπερωριακά ή εργάζεται σπάνια. «Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία που απαντούν σε όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί για τη 13ωρη εργασία», είπε.

Τέλος, επανερχόμενος στο κράτος δικαίου, ο κ. Μαρινάκης απάντησε στην κριτική του Προκόπη Παυλόπουλου, λέγοντας ότι οι απαντήσεις για την υπόθεση των υποκλοπών δίνονται μόνο από τη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του Τύπου, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει κάνει βήματα προόδου.

Όπως ανέφερε, η χώρα έχει μειώσει τις συστάσεις από επτά σε τέσσερις και έχει λιγότερες συστάσεις για ζητήματα κράτους δικαίου από 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η Κομισιόν λέει ότι η Ελλάδα έχει κάνει βήματα προόδου σε ζητήματα κράτους δικαίου και είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από 15 κράτη-μέλη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δουλειά της κυβέρνησης είναι να παρουσιάζει «την αντικειμενική πραγματικότητα και όχι υποκειμενικές απόψεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ