Μητσοτάκης για «PosoKanei»: Πριν πληρώσεις μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου

Ο πρωθυπουργός επισημαίνει ακόμη ότι «οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση.

«Πριν πληρώσεις στο super market μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου», αναφέρει ο πρωθυπουργός σε σύντομο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νέα εφαρμογή σύγκρισης τιμών «PosoKanei». Επισημαίνει ότι πρόκειται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα super market.

«Μπαίνεις στο posokanei.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή PosoKanei στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ, βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο super market σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδια κατηγορίας», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Επισημαίνει ακόμη ότι «οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι: Το PosoKanei προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως, ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια, πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική», καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.