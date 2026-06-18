Στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη σύνοδο κορυφής ο Κυρ. Μητσοτάκης

Προτεραιότητα για τη χώρα μας στο νέο ΠΔΠ 2028 – 2034, η προστασία των πόρων για τη Συνοχή και την ΚΑΠ.

Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 (ΠΔΠ), οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο η συζήτηση των ηγετών θα γίνει επί του νέου διαπραγματευτικού πλαισίου (Nego-Box) της Κυπριακής Προεδρίας (για πρώτη φορά με ενδεικτικά μεγέθη).

Θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα έσοδα του νέου προϋπολογισμού (υπάρχοντες αλλά και νέοι ίδιοι πόροι, καθώς και άλλες πηγές χρηματοδότησης) πρέπει επίσης να υπηρετούν τις αυξημένες στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες της ΕΕ .

Προτεραιότητα για τη χώρα μας παραμένει η προστασία των πόρων για τη Συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, καθώς και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ. Ταυτόχρονα, και με βάση τη θετική εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης, ο πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα υποστηρίξει κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένου κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε κοινά ευρωπαϊκά αγαθά, όπως η ενέργεια και η άμυνα.

Στη συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, η θέση της Ελλάδας είναι ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία και αποτελεί κύριο προσδιοριστικό παράγοντα του εμπορικού ελλείμματος έναντι της Κίνας. Πηγές από την κυβέρνηση σημειώνουν ότι, χωρίς να υποτιμάται ο ρόλος και άλλων παραγόντων, όπως βιομηχανικές επιδοτήσεις που οδηγούν σε τεχνητά χαμηλότερες τιμές, το βασικό πρόβλημα, είναι οι αδυναμίες της ίδιας της Ευρώπης.

Σε αυτές συγκαταλέγεται το μεγάλο κόστος ενέργειας, τα εμπόδια στη λειτουργία της Κοινής Αγοράς, και ο χρηματοοικονομικός κερματισμός της ευρωπαϊκής ηπείρου. Για τους λόγους αυτούς, η Ελλάδα - επισημαίνουν - υποστηρίζει σθεναρά τις απαραίτητες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, την εμβάθυνση της Κοινής Αγοράς και την γρήγορη πρόοδο προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια και στην άμυνα, εκπεφρασμένη θέση του πρωθυπουργού, την οποία αναμένεται να επαναλάβει, είναι η ανάγκη η συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα να καλύπτει τις απειλές έναντι ολόκληρης της Ηπείρου, μια ουσιαστική δηλαδή προσέγγιση 360 μοιρών.

Στη συζήτηση για τη Μέση Ανατολή, σημειώνεται ότι η Ελλάδα έχει ταχθεί από την πρώτη στιγμή υπέρ της αποκλιμάκωσης και της ανάγκης εξεύρεσης διπλωματικής λύσης. Η χώρα μας καλωσορίζει τις τελευταίες εξελίξεις και επιμένει - όπως έχει πει ο πρωθυπουργός - στη σημασία της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ και άμεσης αποκατάστασης της ελευθερίας της ναυσιπλοϊας. Η Ελλάδα άλλωστε συμμετέχει στη γαλλοβρετανική πρωτοβουλία για τα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρωθυπουργός στις 16.00 ώρα Ελλάδος θα λάβει μέρος στη Σύνοδο των ηγετών του ΕΛΚ και μετά στη Σύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 19:00 ώρα Ελλάδος.

Νωρίτερα, στις 12.00 ώρα Ελλάδος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επιπέδου, στις Βρυξέλλες, με τίτλο «Η Εθνική κοινωνική συμφωνία της Ελλάδας: Ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Πρόκειται για εκδήλωση που αναδεικνύει το ελληνικό παράδειγμα ως παράδειγμα προς μίμηση και ως πρότυπο κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν επίσης η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Roxana Minzatu, αρμόδια για ζητήματα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Δεξιοτήτων, Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας και Ετοιμότητας και ο Seamus Boland, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.