Τα πέντε βασικά σημεία της συνάντησης Τραμπ με Σι - Τι είπαν για Ορμούζ

ΗΠΑ και Κίνα αποφάσισαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους κατά τη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών, που παραδοσιακά βρίσκονται σε αντιπαράθεση σε θέματα από την πνευματική ιδιοκτησία και τα ανθρώπινα δικαιώματα έως την τεχνολογία και το εμπόριο.

Κατά τη συνάντηση Τραμπ - Σι την οποία ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «καλή», οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά για την ελεύθερη ροή ενέργειας. Συζήτησαν επίσης πώς θα συνεχιστεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τον τερματισμό της ροής των πρόδρομων χημικών ουσιών της φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ καθώς και την αύξηση των κινεζικών αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, αναφέρεται στη δήλωση. Η Ταϊβάν δεν αναφέρεται στη σύνοψη του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση.

Παρακάτω ακολουθούν τα πέντε βασικά σημεία της συνάντησης σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κινέζου προέδρου, όπως μεταδίδει το CNBC:

1. Νέα στρατηγική θέση

Ο Σι και ο Τραμπ συμφώνησαν να αναπτύξουν μία «εποικοδομητική σχέση στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πεκίνου για τη σύνοδο κορυφής.

Το Πεκίνο σκοπεύει να υιοθετήσει αυτό το πλαίσιο ως τη βασική κατεύθυνση για τα επόμενα τρία χρόνια και ακόμη περισσότερο, αναφέρεται.

Η νέα στρατηγική θα βασίζεται στην συνεργασία και τον «μετριασμένο ανταγωνισμό» με διαχειρίσιμες διαφορές, τονίζει το Πεκίνο, τονίζοντας ότι το πλαίσιο θα πρέπει να μεταφραστεί και σε πράξεις.

«Σηματοδοτεί μια περίοδο “διαχειριζόμενης σταθερότητας” που πιθανότατα θα διατηρηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Tianchen Xu, ανώτερος οικονομολόγος της Economist Intelligence Unit. «Παρ' ότι οι τριβές θα συνεχιστούν, θα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ώστε η κατάσταση να μην ξεφύγει από τον έλεγχο των δύο πλευρών, όπως λίγο έλειψε να συμβεί το 2025», σημειώνει.

2. Η προπαρασκευαστική συνάντηση και το «θετικό αποτέλεσμα»

Οι εμπορικοί διαπραγματευτές των δύο χωρών κατέληξαν σε ένα αμοιβαία ωφέλιμο και θετικό συμπέρασμα, κατά την προπαρασκευαστική σύνοδο στη Νότια Κορέα.

«Οι δύο πλευρές πρέπει να συνεργαστούν ώστε να διατηρηθεί αυτή η δύσκολα κερδισμένη θετική δυναμική», επισημαίνει το Πεκίνο προσθέτοντας ότι καλωσορίζει βαθύτερη εμπορική συνεργασία με τις ΗΠΑ και ότι «η πόρτα της Κίνας θα ανοίγει ολοένα και περισσότερο».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν καθώς περισσότεροι από δώδεκα κορυφαίοι επιχειρηματίες των ΗΠΑ συνόδευσαν τον Τραμπ στο Πεκίνο, μεταξύ των οποίων ο Έλον Μασκ της Tesla και ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia.

3. Εμβάθυνση της συνεργασίας

Οι δύο πλευρές θα πρέπει να αξιοποιήσουν καλύτερα τα διπλωματικά και στρατιωτικά κανάλια επικοινωνίας, ενώ υπάρχει ανάγκη για βαθύτερη συνεργασία σε θέματα οικονομίας, εμπορίου, αγροδιατροφής και τουρισμού.

4. Η Ταϊβάν το «πιο σημαντικό θέμα»

Ο πρόεδρος Σι κατέστησε σαφές ότι «το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό στις σινοαμερικανικές σχέσεις». Όπως είπε, το διακύβευμα είναι εξαιρετικά υψηλό: «Αν αντιμετωπισθεί σωστά, οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες θα μπορέσουν να παραμείνουν συνολικά σταθερές. Αν αντιμετωπισθεί κακά, οι δύο χώρες θα έρθουν αντιμέτωπες, ακόμα και θα συγκρουσθούν», δήλωσε ο Σι.

5. Μέση Ανατολή, Ουκρανία, Κορέα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πεκίνου, οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, την κρίση στην Ουκρανία και την κατάσταση στην Κορεατική Χερσόνησο, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

