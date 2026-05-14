ΠΟΥ: Επιβραδύνεται η πρόοδος στην υγεία - Προειδοποίηση για τους στόχους του 2030

Τα κεκτημένα οφέλη είναι εύθραυστα και η πρόοδος άνιση. Επιβαρυντικό ρόλο διαδραμάτισε και η covid πανδημία.

Ο κόσμος δεν επιτυγχάνει τους στόχους για την υγεία, με την πρόοδο να είναι άνιση, να επιβραδύνεται και σε ορισμένους τομείς να αντιστρέφεται, σύμφωνα με την έκθεση των Παγκόσμιων Στατιστικών Υγείας 2026, που δημοσιεύθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Ενώ έχουν σημειωθεί σημαντικές βελτιώσεις στην παγκόσμια υγεία την τελευταία δεκαετία, με εκατομμύρια ανθρώπους να επωφελούνται από καλύτερη πρόληψη, θεραπεία και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, οι επίμονες και αναδυόμενες προκλήσεις σημαίνουν ότι ο κόσμος παραμένει εκτός πορείας για την επίτευξη οποιουδήποτε από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που σχετίζονται με την υγεία έως το 2030.

Πού καταγράφηκε πρόοδος

Η αξιοσημείωτη πρόοδος που περιγράφεται στην έκθεση του ΠΟΥ περιλαμβάνει:

Τη μείωση των νέων μολύνσεων από τον ιό HIV μειώθηκαν κατά 40% μεταξύ 2010 και 2024

Τη μείωση της χρήσης καπνού και κατανάλωσης αλκοόλ από το 2010

Τη μείωση της ανάγκης για παρεμβάσεις για παραμελημένες τροπικές ασθένειες κατά 36% μεταξύ 2010 και 2024

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας επεκτάθηκε ραγδαία μεταξύ 2015 και 2024. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 961 εκατομμύρια άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και 1,2 δισεκατομμύρια άτομα απέκτησαν εγκαταστάσεις αποχέτευσης. Επιπλέον, 1,6 δισεκατομμύρια άτομα απέκτησαν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγιεινής και 1,4 δισεκατομμύρια άτομα μπόρεσαν να μαγειρέψουν με καθαρό νερό.

Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η Αφρικανική Περιφέρεια του ΠΟΥ έχει επιτύχει ταχύτερες από τις παγκόσμιες μειώσεις στον HIV (-70%) και τη φυματίωση (-28%), και η Περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Ασίας βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του ορόσημου του 2025 για τη μείωση της ελονοσίας.

Ποιες προκλήσεις παραμένουν

Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν. Για παράδειγμα, η συχνότητα εμφάνισης ελονοσίας αυξήθηκε κατά 8,5% από το 2015, απομακρύνοντας τον κόσμο από τους παγκόσμιους στόχους, ενώ η συνολική πρόοδος παραμένει εξαιρετικά άνιση μεταξύ των περιφερειών.

Οι κίνδυνοι που μπορούν να προληφθούν συνεχίζουν να υπονομεύουν την υγεία, επιβραδύνοντας την πρόοδο. Η αναιμία επηρεάζει το 30,7% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας, χωρίς να καταγραφεί βελτίωση την τελευταία δεκαετία. Η συχνότητα εμφάνισης υπερβολικού βάρους στα παιδιά κάτω των πέντε ετών έφτασε σε ποσοστό 5,5% το 2024. Η βία κατά των γυναικών παραμένει ευρέως διαδεδομένη, με τη βία από στενούς συντρόφους να επηρεάζει μία στις 4 γυναίκες παγκοσμίως. Αυτοί οι επίμονοι κίνδυνοι υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη για τη λήψη ισχυρότερων πολιτικών πρόληψης και κοινωνικής προστασίας.

«Αυτά τα δεδομένα αφηγούνται μια ιστορία προόδου όσο και επίμονης ανισότητας, με πολλούς ανθρώπους -ιδίως γυναίκες, παιδιά και άτομα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες- να εξακολουθούν να στερούνται τις βασικές προϋποθέσεις για μια υγιή ζωή», δήλωσε ο Δρ. Τέντρος Άντχανομ Γιεμπρεγιέσους (Tedros Adhanom Ghebreyesus), Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ. «Η επένδυση σε ισχυρότερα, πιο δίκαια συστήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ανθεκτικών συστημάτων δεδομένων υγείας, είναι απαραίτητη για τη στοχευμένη δράση, την κάλυψη των κενών και τη διασφάλιση της λογοδοσίας», πρόσθεσε.

Επείγουσα ανάγκη προστασίας της κεκτημένης προόδου

Η πρόοδος προς την καθολική κάλυψη υγείας (UHC) έχει επιβραδυνθεί απότομα. Ο παγκόσμιος δείκτης κάλυψης υπηρεσιών UHC αυξήθηκε μόνο ελαφρώς από 68 σε 71 μεταξύ 2015 και 2023. Το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες από το κόστος υγείας και 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν ή οδηγούνταν στη φτώχεια λόγω των άμεσων δαπανών για την υγεία το 2022 (δηλαδή υφίστανται καταστροφικές δαπάνες υγείας). Ταυτόχρονα, η κάλυψη εμβολιασμού κατά την παιδική ηλικία παραμένει κάτω από τον στόχο, με τα κενά ανοσοποίησης να συμβάλλουν στο ξέσπασμα επιδημιών.

Παρόλο που η παγκόσμια μητρική θνησιμότητα έχει μειωθεί κατά 40% από το 2000, παραμένει σχεδόν τρεις φορές υψηλότερη από τον στόχο του 2030. Η θνησιμότητα κάτω των πέντε ετών έχει μειωθεί κατά 51%, ωστόσο πολλές χώρες βρίσκονται εκτός πορείας. Ακόμα και η πρόοδος στη μείωση των πρόωρων θανάτων από μη μεταδοτικές ασθένειες έχει επιβραδυνθεί σημαντικά από το 2015.

Πολλοί παράγοντες που προκαλούν προβλήματα υγείας - διατροφικοί, συμπεριφορικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι - δεν βελτιώνονται αρκετά γρήγορα. Η ατμοσφαιρική ρύπανση συνέβαλε σε περίπου 6,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως το 2021, ενώ η ανεπαρκής ύδρευση, η ανεπαρκής αποχέτευση και η κακή υγιεινή συνέβαλαν σε 1,4 εκατομμύρια θανάτους το 2019.

«Αυτές οι τάσεις αντικατοπτρίζουν πάρα πολλούς θανάτους που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί», δήλωσε η Δρ. Γιουκίκο Νακατάνι, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του ΠΟΥ για τα Συστήματα Υγείας, την Πρόσβαση και τα Δεδομένα. «Με τους αυξανόμενους περιβαλλοντικούς κινδύνους, τις έκτακτες ανάγκες στον τομέα της υγείας και την επιδεινούμενη κρίση χρηματοδότησης της υγείας, πρέπει να δράσουμε επειγόντως – ενισχύοντας την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, επενδύοντας στην πρόληψη και εξασφαλίζοντας βιώσιμη χρηματοδότηση για την οικοδόμηση ανθεκτικών συστημάτων υγείας και την επανένταξη σε τροχιά ανάπτυξης».

Ο ρόλος της covid πανδημίας

Η πανδημία COVID-19 αποκάλυψε περαιτέρω τα τρωτά σημεία στα παγκόσμια συστήματα υγείας. Μεταξύ 2020 και 2023, συνδέθηκε με περίπου 22,1 εκατομμύρια επιπλέον θανάτους, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων θανάτων. Αυτός ο αριθμός είναι πάνω από τρεις φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό των επίσημα αναφερόμενων θανάτων από COVID-19.

Αυτό αποκαλύπτει την κλίμακα του παγκόσμιου αντίκτυπου της πανδημίας, αντιστρέφοντας μια δεκαετία αύξησης του προσδόκιμου ζωής, με την ανάκαμψη να παραμένει ατελής και άνιση μεταξύ των περιοχών.

Καλύτερα δεδομένα και καλύτερες αποφάσεις για την υγεία

Η έκθεση αναδεικνύει σημαντικά κενά δεδομένων που εμποδίζουν την πλήρη αξιολόγηση της προόδου. Μέχρι το τέλος του 2025, μόνο το 18% των χωρών ανέφεραν δεδομένα θνησιμότητας στον ΠΟΥ εντός ενός έτους και σχεδόν το ένα τρίτο δεν είχε αναφέρει ποτέ δεδομένα αιτίας θανάτου.

Μόνο το ένα τρίτο των χωρών πληρούν τα πρότυπα του ΠΟΥ για δεδομένα θνησιμότητας υψηλής ποιότητας, ενώ περίπου οι μισές χώρες έχουν χαμηλής ή πολύ χαμηλής ποιότητας δεδομένα ή καθόλου δεδομένα. Από τους εκτιμώμενους 61 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως το 2023, μόνο περίπου το ένα τρίτο καταγράφηκαν με πληροφορίες αιτίας θανάτου και μόνο περίπου το ένα πέμπτο είχε ουσιαστικά δεδομένα κωδικοποιημένα με τη Διεθνή Ταξινόμηση Νοσημάτων (ICD).

«Τα κενά στα δεδομένα περιορίζουν σοβαρά την ικανότητα παρακολούθησης των τάσεων της υγείας σε πραγματικό χρόνο, σύγκρισης αποτελεσμάτων μεταξύ χωρών και σχεδιασμού και αποτελεσματικών αντιδράσεων δημόσιας υγείας», δήλωσε ο Δρ. Αλέν Λαμπρίκ (Alain Labrique), Διευθυντής του Τμήματος Δεδομένων, Ψηφιακής Υγείας, Αναλυτικής και Τεχνητής Νοημοσύνης. «Οι προσπάθειες των χωρών να επενδύσουν σε ισχυρότερα συστήματα, ψηφιοποίηση και βελτιωμένα πρότυπα αναφοράς είναι ενθαρρυντικές και θα πρέπει να συνεχιστούν - είναι απαραίτητες για να μπορέσουν οι χώρες να συλλέγουν, να ενσωματώνουν, να αναλύουν και να χρησιμοποιούν δεδομένα υγείας για καλύτερες αποφάσεις».

Εν κατακλείδι

Η έκθεση «Παγκόσμιες Στατιστικές Υγείας 2026» στέλνει ένα σαφές μήνυμα: Ενώ οι παγκόσμιες προσπάθειες για την υγεία αποδίδουν αποτελέσματα, η πρόοδος είναι εύθραυστη και ανεπαρκής. Απαιτούνται επειγόντως επιταχυνόμενη δράση, ισχυρότερα συστήματα υγείας και βελτιωμένα δεδομένα για την ανανέωση της προόδου προς τους στόχους υγείας του 2030.