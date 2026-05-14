Λετονία: Παραιτείται η πρωθυπουργός με αφορμή τη διαχείριση περιστατικών με ουκρανικά drones

Η κεντροδεξιά πρωθυπουργός της Λετονίας Εβίκα Σιλίνια ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί, προκαλώντας την κατάρρευση του κυβερνητικού της συνασπισμού μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές που προγραμματίζονται για τον Οκτώβριο.

«Παραιτούμαι αλλά δεν εγκαταλείπω», ανακοίνωσε η ίδια, με τη δήλωσή της να μεταδίδεται τηλεοπτικά.

Ο πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρς Ρινκέβιτς, που με βάση το Σύνταγμα ορίζει τον επικεφαλής της κυβέρνησης, θα συναντηθεί με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα αύριο, Παρασκευή.

Η Σιλίνια, που προέρχεται από το κεντροδεξιό κόμμα Νέα Ενότητα, έμεινε χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία χθες όταν το αριστερό κόμμα των Προοδευτικών δήλωσε ότι αποσύρει τη στήριξη του.

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της αποπομπής το σαββατοκύριακο του υπουργού Άμυνας Αντρις Σπρουντς, προερχόμενου από τους Προοδευτικούς, σχετικά με τη διαχείριση των περιστατικών εισόδου ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη Λετονία από τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ