Σε διευκρινίσεις προέβη η FedEx σχετικά με το τί αλλάζει στη Θεσσαλονίκη με αφορμή δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι διακόπτει τις δραστηριότητές της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ενοποιεί τις δραστηριότητες εκτελωνισμού της στην Ελλάδα, μεταβαίνοντας σε ένα ενιαίο σημείο εκτελωνισμού στην Αθήνα για όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες αποστολές με στόχο τη βελτίωση της συνέπειας και της αποδοτικότητας. Η ενοποίηση αυτή υποστηρίζει ένα πιο τυποποιημένο μοντέλο υπηρεσιών και τοποθετεί τη λειτουργία εκτελωνισμού σε ισχυρότερη βάση για μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα.

Επιπλέον, σημειώνει ότι αυτή η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τις δραστηριότητες εκτελωνισμού και ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά το αεροπορικό και οδικό της δίκτυο στη Θεσσαλονίκη (SKG), χωρίς καμία αλλαγή.

«Η Θεσσαλονίκη (SKG) παραμένει σημαντικός κόμβος στο δίκτυο της εταιρείας και εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στις δραστηριότητές της στην Ελλάδα», καταλήγει η εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 8 Μαΐου, η Ryanair ανακοίνωσε το κλείσιμο της βάσης της στη Θεσσαλονίκη τον χειμώνα του 2026-2027. Η αεροπορική εταιρεία αποσύρει τα τρία αεροσκάφη της που επιχειρούν από εκεί ενώ για την ίδια περίοδο ανέφερε ότι θα καταργήσει τις συνδέσεις από την Κρήτη (Ηράκλειο και Χανιά) και θα μειώσει τη χωρητικότητά της στο αεροδρόμιο της Αθήνας.