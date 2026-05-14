Οικονομία | Ελληνική Οικονομία

Αύξηση 11,5% για τον Γενικό Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Μάρτιο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αύξηση 11,5% για τον Γενικό Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Μάρτιο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη Φεβρουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 14,2% έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Αύξηση 11,4% σημείωσε τον Μάρτιο του 2026 ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Μαρτίου 2025, έναντι μείωσης 2,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη Φεβρουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 14,2% έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2025- Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2024- Μαρτίου 2025, παρουσίασε μείωση 2,3% έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ποιοι θα λάβουν «ραβασάκια» με φόρους από το… παρελθόν

Θα προπληρώσει αν βγει στις αγορές - Η διπλή επιτυχία της ΓΕΚ - Η ΑΜΚ της Trastor

Ο «τελικός» της πρώτης κάλπης για τη ΝΔ - Η παραίτηση με «σαμαρικό άρωμα» - Τα 1.076 νέα λεωφορεία

tags:
Βιομηχανία
ΕΛΣΤΑΤ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider