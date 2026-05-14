Η Viva.com επεκτείνει το ευρωπαϊκό αποτύπωμά της σε πέντε νέες χώρες

Η Viva.com, η πρώτη Tech Bank στην Ευρώπη για επιχειρήσεις, εγκαινιάζει πέντε νέες χώρες δραστηριοποίησης - Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Σλοβακία και Σλοβενία - επεκτείνοντας το γεωγραφικό αποτύπωμά της σε συνολικά 29 αγορές. Οι επιχειρήσεις της Βαλτικής και της Κεντρικής Ευρώπης έχουν πλέον πρόσβαση στην ολοκληρωμένη πλατφόρμα της Viva.com, η οποία συνδυάζει αποδοχή πληρωμών, τραπεζικές υπηρεσίες και μια σειρά δανειακών προϊόντων.

Ο Βαγγέλης Κολίντζας, Group Deputy CEO της Viva.com, δήλωσε: «Αυτές οι πέντε αγορές ολοκληρώνουν την ευρωπαϊκή μας παρουσία. Επιχειρήσεις και συνεργάτες σε όλη την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν πλέον πρόσβαση στην ίδια ολοκληρωμένη πλατφόρμα, με τις πληρωμές, τις τραπεζικές υπηρεσίες και τα προϊόντα χρηματοδότησης να βασίζονται στον τρόπο που οι ίδιες οι επιχειρήσεις λειτουργούν πραγματικά. Αυτό αντικατοπτρίζει την πλήρη δυναμική της Viva.com: Ένας κερδοφόρος, αναπτυσσόμενος οργανισμός με δραστηριοποίηση σε 29 ευρωπαϊκές χώρες».

Η γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων της Viva.com ακολουθεί μία χρονιά σημαντικής χρηματοοικονομικής προόδου. Τα ετήσια έσοδα για το 2025 αυξήθηκαν κατά 26% στα 258,6 εκατ. ευρώ, τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 34% στα 119,3 εκατ. ευρώ, ενώ κατεγράφη θετικό Adjusted EBITDA με ετήσια βελτίωση άνω των 42 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα του Α΄ τριμήνου 2026 συνεχίζουν να αυξάνονται με ρυθμό 28%.

Η Viva.com συνδυάζει την omnichannel αποδοχή πληρωμών, τραπεζικές υπηρεσίες και εξειδικευμένες λύσεις δανεισμού, όπως κεφάλαιο κίνησης και προεξόφληση κρατήσεων (factoring), σε μία ενιαία πλατφόρμα. Τα δεδομένα συναλλαγών, το KYC και η απόδοση της εμπορικής δραστηριότητας σε πραγματικό χρόνο τροφοδοτούν άμεσα τις πιστοδοτικές αποφάσεις, επιτρέποντας ταχύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, χωρίς να απαιτούνται ξεχωριστές αιτήσεις ή όποιες άλλες διαδικαστικές καθυστερήσεις, ενώ η αποπληρωμή γίνεται αυτόματα μέσω των εισερχόμενων συναλλαγών της επιχείρησης. Η

τεχνητή νοημοσύνη είναι ενσωματωμένη σε όλες τις λειτουργίες, από το onboarding πελατών και το KYC έως την πιστωτική αξιολόγηση και την εξυπηρέτηση πελατών. Η Viva.com συνδέεται απευθείας με όλα τα τοπικά σχήματα πληρωμών, τις εναλλακτικές μεθόδους πληρωμών και τα ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών, με την τεχνολογία Tap on Any Device να επιτρέπει την αποδοχή πληρωμών σε οποιαδήποτε συσκευή Android ή iPhone. Παράλληλα, μέσω του διευρυνόμενου οικοσυστήματος συνεργατών στους τομείς επιχειρηματικού λογισμικού και εξοπλισμού, οι επιχειρήσεις επωφελούνται από ολοκληρωμένες all-in-one λύσεις, ενώ μπορούν να δραστηριοποιηθούν απρόσκοπτα και εκτός συνόρων.