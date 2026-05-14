Επιχειρήσεις | Τράπεζες

CrediaBank: Το μεγαλύτερο δίκτυο ATM στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
CrediaBank: Το μεγαλύτερο δίκτυο ATM στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η άμεση εξυπηρέτηση κάθε πελάτη παντού, ακόμα και σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας που δεν υπάρχουν τραπεζικά καταστήματα.

Η CrediaBank, σε συνεργασία με την Euronet, προσφέρει το μεγαλύτερο δίκτυο πρόσβασης σε ΑΤΜs πανελλαδικά σήμερα, σε περισσότερα από 2.500 σημεία, χωρίς χρέωση προμήθειας στους πελάτες της για συγκεκριμένες συναλλαγές.

Ενώνοντας τις δυνάμεις τους, η CrediaBank, η τράπεζα που δεν φοβάται να αλλάξει τα δεδομένα και η Euronet, παγκόσμιος ηγέτης στην διαχείριση ΑΤΜs, στις υπηρεσίες έκδοσης και αποδοχής καρτών καθώς και στην επεξεργασία πληρωμών, προσφέρουν τη δυνατότητα της πρόσβασης σε ΑΤΜ ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας.

Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η άμεση εξυπηρέτηση κάθε πελάτη παντού, ακόμα και σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας που δεν υπάρχουν τραπεζικά καταστήματα, με δυνατότητα απεριόριστων συναλλαγών αναλήψεων* και ερώτησης υπολοίπου με μηδενική χρέωση για τους πελάτες της CrediaBank σε 141 ATMs της Τράπεζας (80 εντός καταστημάτων και 61 εκτός καταστημάτων) και περισσότερα από 2.500 ATM Euronet σε όλη την Ελλάδα.

Η χρήση των υπηρεσιών υπόκειται στους όρους συναλλαγών της Τράπεζας και στο ισχύον τιμολόγιο. Περισσότερες πληροφορίες στο crediabank.com.

* σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα όρια και το κανονιστικό πλαίσιο

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ποιοι θα λάβουν «ραβασάκια» με φόρους από το… παρελθόν

Θα προπληρώσει αν βγει στις αγορές - Η διπλή επιτυχία της ΓΕΚ - Η ΑΜΚ της Trastor

Ο «τελικός» της πρώτης κάλπης για τη ΝΔ - Η παραίτηση με «σαμαρικό άρωμα» - Τα 1.076 νέα λεωφορεία

tags:
CrediaBank
ATM
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider