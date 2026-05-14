Μιχαηλίδου: Δίνουμε λύση για παρεμβάσεις στο «Προσβασιμότητα κατ' οίκον»

Νομοθετική ρύθμιση δίνει η δυνατότητα στους ωφελούμενους του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ' οίκον» να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Σε νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα δοθεί η δυνατότητα στους ωφελούμενους του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ' οίκον» να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, προχωρά το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ' οίκον», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καλύπτει παρεμβάσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας σε κατοικίες Ατόμων με Αναπηρία, με ενίσχυση έως 14.500 ευρώ ανά ωφελούμενο. Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 1.945 ωφελούμενοι, οι οποίοι, με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα, καλούνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής έως τις 18 Μαΐου 2026.

Όπως αναφέρεται από το υπουργείο, κατά την υλοποίηση του προγράμματος διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν αντικειμενικές καθυστερήσεις, κυρίως λόγω της παραγγελίας και παράδοσης εξειδικευμένου εξοπλισμού από το εξωτερικό, όπως αναβατόρια. Αυτές οι καθυστερήσεις δυσχέραναν την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του συνόλου των απαιτούμενων ενεργειών από ωφελούμενους που ήδη έχουν δρομολογήσει τις παρεμβάσεις στις κατοικίες τους.

Δεδομένου ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διέπεται από συγκεκριμένους όρους και ανελαστικά χρονοδιαγράμματα, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ενεργοποιεί λύση μέσω εθνικών πόρων, ώστε να μη χαθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης παρεμβάσεων που είναι κρίσιμες για την καθημερινή αυτονομία και ασφάλεια των Ατόμων με Αναπηρία.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Το πρόγραμμα "Προσβασιμότητα κατ' οίκον" αφορά κάτι πολύ σημαντικό: Να μπορεί ένας άνθρωπος με αναπηρία να μπαίνει στο σπίτι του, να κινείται με ασφάλεια και να ζει με μεγαλύτερη αυτονομία. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να αφήσουμε αντικειμενικές καθυστερήσεις, όπως η παραγγελία και η παράδοση εξειδικευμένου εξοπλισμού από το εξωτερικό, να στερήσουν από ωφελούμενους την ολοκλήρωση παρεμβάσεων που έχουν ήδη δρομολογήσει. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει συγκεκριμένους όρους και ανελαστικά χρονοδιαγράμματα. Με τη νομοθετική ρύθμιση που προωθούμε, δίνουμε λύση με εθνικούς πόρους, ώστε οι ωφελούμενοι να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις εργασίες έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η προσβασιμότητα είναι προϋπόθεση αξιοπρέπειας, ασφάλειας και ανεξάρτητης διαβίωσης».

Με αυτήν τη ρύθμιση, οι ωφελούμενοι που αντιμετώπισαν καθυστερήσεις θα μπορούν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, χωρίς να μείνουν εκτός χρηματοδότησης λόγω παραγόντων που δεν εξαρτώνται από τους ίδιους.

Μιχαηλίδου: «Η ψηφιακή ενδυνάμωση αλλάζει την καθημερινότητα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας»

Παράλληλα, επισκέφτηκε δύο ΚΑΠΗ του Πειραιά, όπου υλοποιείται το πρόγραμμα Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ενδυνάμωσης ηλικιωμένων, μαζί με τον δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την πορεία των μαθημάτων και να συνομιλήσει με τους ωφελούμενους.

Η υπουργός, η οποία είχε επισκεφθεί τα ΚΑΠΗ του Πειραιά στην έναρξη του προγράμματος, επέστρεψε για να δει την πρόοδο των μαθημάτων στην πράξη, συνομιλώντας με τους ηλικιωμένους ωφελούμενους και τους εκπαιδευτές για τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει, τις δυσκολίες που ξεπερνούν και τον τρόπο με τον οποίο η εξοικείωση με την τεχνολογία αρχίζει να διευκολύνει την καθημερινότητά τους.

Η κ. Μιχαηλίδου παρακολουθεί συστηματικά την πορεία του προγράμματος στους χώρους όπου υλοποιείται για να βλέπει από κοντά πώς προχωρούν τα μαθήματα, ποιες ανάγκες αναδεικνύονται και πώς η ψηφιακή εκπαίδευση ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα των ηλικιωμένων.

Το πρόγραμμα «Όλοι Digital» για την Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία σχεδιάστηκε για να απαντήσει σε μία νέα μορφή ανισότητας: Την ψηφιακή. Στόχος του είναι οι ηλικιωμένοι και τα Άτομα με Αναπηρία να αποκτήσουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτονομία τις ψηφιακές υπηρεσίες στην καθημερινότητά τους.

Μετά την επίσκεψή της, η υπουργός δήλωσε: «Επιστρέψαμε σήμερα στα ΚΑΠΗ του Πειραιά, όχι για να μιλήσουμε θεωρητικά για την ψηφιακή ενδυνάμωση, αλλά για να δούμε πώς προχωρά στην πράξη. Είχαμε βρεθεί εδώ στην αρχή του προγράμματος και σήμερα βλέπουμε ανθρώπους που ήδη κάνουν βήματα: Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με μεγαλύτερη ασφάλεια, να μπαίνουν στο gov.gr, να επικοινωνούν πιο εύκολα με τα παιδιά και τα εγγόνια τους, να εξυπηρετούνται χωρίς να εξαρτώνται πάντα από κάποιον τρίτο. Αυτός είναι ο πυρήνας του προγράμματος. Η ψηφιακή γνώση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι εργαλείο αυτονομίας, αξιοπρέπειας και συμμετοχής στη σύγχρονη ζωή. Θέλουμε οι μεγαλύτεροι συμπολίτες μας να αισθάνονται σιγουριά απέναντι στην τεχνολογία και να μπορούν να τη χρησιμοποιούν προς όφελός τους».

«Για εμάς έχει μεγάλη σημασία να παρακολουθούμε τα προγράμματα εκεί όπου υλοποιούνται. Να βλέπουμε τι λειτουργεί, να ακούμε τους ωφελούμενους και τους εκπαιδευτές, να βελτιώνουμε όπου χρειάζεται. Γιατί κοινωνική πολιτική είναι να φροντίζεις οι δράσεις να φτάνουν στους πολίτες και να αλλάζουν την καθημερινότητά τους», πρόσθεσε η κ. Μιχαηλίδου.