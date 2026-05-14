Αρνητικός στον χανταϊό ο Έλληνας που βρίσκεται σε καραντίνα στο «Αττικόν»

Αρνητικά είναι τα τεστ και των 22 Γάλλων που ήρθαν σε επαφή με την Ολλανδή επιβάτιδα του MV Hondius η οποία πέθανε από την ασθένεια.

Αρνητικός στον χανταϊό είναι ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, ο οποίος νοσηλεύεται προληπτικά σε καραντίνα στο Νοσοκομείο «Αττικόν», όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. «Είναι αρνητικός στον χανταϊό. Είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του», υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης.

Μάλιστα, εξήγησε ότι η απόφαση για καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο ελήφθη στο πλαίσιο της αυστηρότερης εφαρμογής των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων, με στόχο τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια ενόψει και της τουριστικής περιόδου.

Ο υπ. Υγείας ευχαρίστησε τον Έλληνα επιβάτη διότι, όπως σημείωσε «ο άνθρωπος αυτός υφίσταται μία πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και την υφίσταται για όλους εμάς. Γιατί ο λόγος που αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε την πιο αυστηρή εκδοχή του πρωτοκόλλου και να μείνει 45 μέρες σε καραντίνα στο νοσοκομείο, ενώ θα μπορούσε να είναι σπίτι του σε καραντίνα, είναι γιατί του είπαμε ότι η Ελλάδα είναι μία τουριστική χώρα».

«Δεν έχουμε τρόπο επιτήρησης στο σπίτι του. Αν μία στο δισεκατομμύριο είχαμε κρούσμα χανταϊού στην Ελλάδα, στην έναρξη της τουριστικής περιόδου, θα αποτελούσε παράγοντα μεγάλης ζημιάς για χιλιάδες επιχειρήσεις, εργαζόμενους και για τη χώρα. Και για να αισθανόμαστε όλοι περισσότερο ασφαλείς, του ζητήσαμε να τηρήσει αυτό το πρωτόκολλο και δέχθηκε αμέσως, δεν έφερε καμία αντίρρηση» πρόσθεσε.

Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα και δεν χρειάζεται ανησυχία. Ο χανταϊός δεν είναι covid. «Διαβάζω στο διαδίκτυο για νέες καραντίνες και για υποχρεωτικές μάσκες. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει, κανένας τέτοιος σχεδιασμός δεν υπάρχει, μην υπερβάλλουμε», κατέληξε.

«Το σύνολο των επαφών ενός ανθρώπου που βρέθηκε θετικός στον χανταϊό οι οποίοι βρίσκονται στη Γαλλία» υποβλήθηκαν σε τεστ και βρέθηκαν «αρνητικοί», ανακοίνωσε σήμερα η Γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ στο Χ.

«Για προληπτικούς λόγους μπροστά σε μια ασθένεια το ποσοστό θνησιμότητας της οποίας εκτιμάται από 30 ως 40% και με μακρά περίοδο επώασης – που σήμερα υπολογίζεται στις 42 ημέρες—αυτοί οι 26 άνθρωποι θα παραμείνουν σε καραντίνα στο νοσοκομείο» και «θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση και να υποβάλλονται σε τεστ 3 φορές την εβδομάδα», πρόσθεσε η Ριστ.

Από εδώ και στο εξής οι υγειονομικές αρχές δεν θα ανακοινώνουν τα αποτελέσματα των τεστ, εκτός κι αν υπάρξει κάποιο θετικό, διευκρίνισε.

Οκτώ Γάλλοι αναχώρησαν αεροπορικώς στις 25 Απριλίου από το νησί της Αγίας Ελένης με προορισμό το Γιοχάνεσμπουργκ με την πτήση στην οποία βρισκόταν και η Ολλανδή επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου M Hondius η οποία πέθανε από χανταϊό.

Εξάλλου άλλοι 14 Γάλλοι ήταν επαφές της ίδιας γυναίκας στην πτήση Γιοχάνεσμπουργκ- Άμστερνταμ στην οποία επιβιβάστηκε για λίγο.

Πέντε Γάλλοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου παραμένουν στο νοσοκομείο Bichat του Παρισιού. Τέσσερις εξ αυτών είναι καλά και έχουν αρνητικά τεστ, όμως μία γυναίκα είναι θετική στον χανταϊό και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε σοβαρή κατάσταση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ