Ποιοι θα λάβουν «ραβασάκια» με φόρους από το… παρελθόν

«Κουστούμι» με φόρους για παλιές αμαρτίες σχεδιάζει να «ράψει» σε χιλιάδες φορολογούμενος ο φοροελεγκτικός μηχανισμός. Τουλάχιστον 12.000 «ραβασάκια» με φόρους που αφορούν φορολογικές εκκρεμότητες προηγούμενων ετών οι οποίες εντοπίζονται σήμερα από τις διασταυρώσεις με τα νέα ψηφιακά εργαλεία και τη διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων.

Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, επαγγελματίες που υποβάλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ αλλά έχουν σημαντική δραστηριότητα ελέγχονται κατά προτεραιότητα από τους φοροελεγκτές της ΑΑΔΕ.

Στο «μάτι» των ελεγκτικών υπηρεσιών βρίσκονται χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή στο τέλος του 2026, με την ΑΑΔΕ να επιταχύνει τους ελέγχους προκειμένου να μη χαθεί το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα σε περιπτώσεις απόκρυψης εισοδημάτων και ανακριβών δηλώσεων.

Η ΑΑΔΕ έχει πλέον τη δυνατότητα να «διαβάζει» ταυτόχρονα στοιχεία από τραπεζικούς λογαριασμούς, κινήσεις POS, πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, δηλώσεις εισοδήματος, δεδομένα του myDATA, ασφαλιστικά ταμεία, μεταβιβάσεις ακινήτων και άλλες βάσεις πληροφοριών. Μέσα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις εντοπίζονται περιπτώσεις όπου τα πραγματικά εισοδήματα δεν συμβαδίζουν με όσα έχουν δηλωθεί στην εφορία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις περιπτώσεις όπου οι τραπεζικές κινήσεις εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα, αλλά και σε φορολογούμενους που εμφανίζουν υψηλές δαπάνες διαβίωσης χωρίς να προκύπτει αντίστοιχη φορολογική δυνατότητα. Με τα νέα ψηφιακά εργαλεία, οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι ολοκληρώνονται πλέον σε ελάχιστο χρόνο, επιτρέποντας στην ΑΑΔΕ να εντοπίζει μέσα σε υποθέσεις που στο παρελθόν απαιτούσαν πολυετείς και χρονοβόρες διαδικασίες.

Τα «ραβασάκια»

Τα εκκαθαριστικά με τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί στους φορολογούμενους πριν από το τέλος του 2026. Σε διαφορετική περίπτωση, το Δημόσιο χάνει οριστικά το δικαίωμα επιβολής φόρων και κυρώσεων, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η νόμιμη κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξης εντός του χρονικού ορίου παραγραφής που προβλέπει η νομοθεσία.

Οι φορολογούμενοι που θα βρεθούν αντιμέτωποι με καταλογισμούς θα πρέπει να εξοφλήσουν τα ποσά εντός 30 ημερών. Εφόσον αμφισβητούν την πράξη της φορολογικής διοίκησης, έχουν τη δυνατότητα μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν ενδικοφανή προσφυγή ζητώντας επανεξέταση της υπόθεσης.

Η προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια δεν μπορεί να γίνει απευθείας, καθώς προηγείται υποχρεωτικά η διαδικασία εξέτασης από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, που αποτελεί το πρώτο στάδιο διοικητικής αμφισβήτησης των φορολογικών καταλογισμών.