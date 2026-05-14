Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy

Η Metron Energy Applications, με ισχυρή παρουσία στον κλάδο των κατασκευών και των έργων EPC, υιοθέτησε με επιτυχία ένα πανελλαδικό έργο HP Managed Print Services (HP MPS), υλοποιημένο από την Infinitum.

Το έργο αναβάθμισε τις εκτυπωτικές υποδομές της Metron Energy στα κεντρικά της γραφεία στη Μαγούλα Αττικής, στο υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης, αλλά και στα εργοτάξιά της σε όλη την Ελλάδα.

Εγκαθιστώντας τους προηγμένους εκτυπωτές HP Color LaserJet Managed MFP E786dn και HP DesignJet T2600dr 36-in PostScript Multifunction Printer σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα έτοιμη για το μέλλον, που αντιμετωπίζει τις κυβερνοπροκλήσεις και θέτει νέα σημεία αναφοράς για την ασφαλή εκτύπωση των επιχειρήσεων.

Κύρια οφέλη

Mέσω του έργου Managed Print Services από την HP και την Infinitum, η Metron Energy έχει επιτύχει μια αναβαθμισμένη υποδομή με σημαντικά οφέλη:

Οι HP εκτυπωτές είναι οι μόνοι που διαθέτουν προηγμένη κρυπτογράφηση ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις αναδυόμενες κβαντικές κυβερνοαπειλές και επιθέσεις.

Ταυτόχρονα, τα αυθεντικά αναλώσιμα HP ενσωματώνουν τα πιο εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας που προστατεύουν την ακεραιότητα του υλικολογισμικού και τα δεδομένα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής κάθε συσκευής.

Ακόμη, οι αυτοματοποιημένες ροές εργασίας και η επεκτασιμότητα ενισχύουν την παραγωγικότητα, ενώ το έργο προσφέρει ισχυρή απόδοση επένδυσης βελτιστοποιώντας τη χρήση συσκευών και τη διαχείριση των αναλωσίμων, αλλά και παρέχοντας τεχνική υποστήριξη σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, η λύση MPS της HP που υλοποίησε η Infinitum εναρμονίζεται με τους στόχους βιωσιμότητας της Metron Energy μέσω ανακυκλώσιμων αυθεντικών αναλωσίμων HP, βελτιωμένης ποιότητας αέρα και προσεγγίσεων με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.

Συνολικά, το έργο εκφράζει τη δέσμευση της HP να αναπτύσσει και να παρέχει εργαλεία, υλικό και λύσεις που διαμορφώνουν το Μέλλον της Εργασίας, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων.

