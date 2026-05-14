Η Ρωσία προχωρά στη δημιουργία «πλήρους εταιρικής σχέσης» με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν

Newsroom
Η Ρωσία προχωρά στη δημιουργία «πλήρους εταιρικής σχέσης» με τους Ταλιμπάν, που βρίσκονται στην εξουσία στο Αφγανιστάν και ενθαρρύνει άλλες χώρες στην περιοχή να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με την Καμπούλ, δήλωσε σήμερα Ρώσος αξιωματούχος ασφαλείας.

Τον περασμένο χρόνο η Ρωσία έγινε η πρώτη χώρα που αναγνώρισε επισήμως την ισλαμιστική κυβέρνηση των Ταλιμπάν που κατέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο του 2021 καθώς οι υπό τις ΗΠΑ αμερικανικές δυνάμεις αποχωρούσαν υπό συνθήκες χάους από το Αφγανιστάν έπειτα από 20 χρόνια πολέμου.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε δήλωση του Ρώσου αξιωματούχου Σεργκέι Σοϊγκού, σύμφωνα με την οποία η συνεργασία με την Καμπούλ είναι σημαντική για την ασφάλεια και την ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Σοϊγκού, ο οποίος είναι γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, είπε ότι η Μόσχα οικοδομεί έναν «ρεαλιστικό διάλογο» με τους Ταλιμπάν, που περιλαμβάνει την ασφάλεια, το εμπόριο, τον πολιτισμό και την ανθρωπιστική στήριξη.

Τις δηλώσεις αυτές τις έκανε σε συνάντηση με τους ομολόγους του από τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), ο οποίος αριθμεί δέκα μέλη στα οποία περιλαμβάνονται η Κίνα, η Ινδία, το Ιράν, το Πακιστάν και ένας αριθμός πρώην σοβιετικών κρατών.

Ο SCO θα πρέπει να αναβιώσει την ομάδα επαφής του με το Αφγανιστάν, πρόσθεσε ο Σοϊγκού.

Το 2003 η Ρωσία χαρακτήρισε επίσημα τους Ταλιμπάν τρομοκρατική οργάνωση, αλλά αυτός ο χαρακτηρισμός ήρθη τον Απρίλιο του 2025.

Η Ρωσία διακρίνει μια ανάγκη να συνεργαστεί με την Καμπούλ καθώς αντιμετωπίζει μια μεγάλη απειλή ασφαλείας από ισλαμιστικές ένοπλες οργανώσεις που εδρεύουν σε διάφορες χώρες--από το Αφγανιστάν ως τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

