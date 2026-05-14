Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος με «οδηγό» τις τράπεζες

Σε θετικό έδαφος μετοχές και δείκτες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με τους τίτλους των τραπεζών να αντιδρούν μετά από δύο ημέρες πιέσεων.

Σε θετικό έδαφος κινούνται την Πέμπτη μετοχές και δείκτες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με τις μετοχές των τραπεζών να αντιδρούν μετά από δύο ημέρες πιέσεων.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σήμερα στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ ενώ δεν περνά απαρατήρητη και η χθεσινή κίνηση στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή παραμένει και, όσο ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην Κίνα, δεν θα πρέπει να αναμένονται εξελίξεις.

Οι τιμές του Brent, με μικρή άνοδο, διαμορφώνονται σήμερα κοντά στα 106-107 δολάρια το βαρέλι.

Στην Ευρώπη, όπου για τους Καθολικούς εορτάζεται η Ημέρα της Αναλήψεως, η συναλλακτική δραστηριότητα αναμένεται περιορισμένη.

Οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται σε θετικό έδαφος, με άνοδο άνω του 1% στη Φρανκφούρτη, κέρδη 0,53% στο Παρίσι και οριακά θετικό πρόσημο (+0,20%) στο Λονδίνο.

Εντός συνόρων, σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της HelleniQ Energy, ενώ την επόμενη εβδομάδα έπονται ανακοινώσεις από τις διοικήσεις των ΔΑΑ, Fourlis, Aegean, Alpha Trust Andromeda, ElvalHalcor, Quest Holdings και Ideal.

Σε μία ακόμα θετική για τον τραπεζικό κλάδο ανάλυση, η Wood αναθεώρησε ανοδικά τις τιμές-στόχους από 20% (Τρ. Κύπρου) έως και 60% περίπου (Eurobank), βλέποντας περιθώρια ανόδου από 16% έως 24%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.291,73 μονάδες με κέρδη 1,07%, κινούμενος ανοδικά από την έναρξη της συνεδρίασης.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών, με κέρδη 2,34% στις 2.618,12 μονάδες, με το σύνολο των τίτλων του σε θετικό έδαφος. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχωρίζει η άνοδος 4,32% της Eurobank,οι τίτλοι των Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς ενισχύονται 2,60% και 2,09% αντίστοιχα, ενώ η ΕΤΕ ακολουθεί με κέρδη 1,53% στα 14,30 ευρώ. Optima και Τρ. Κύπρου ενισχύονται σε ποσοστό 0,91% και 0,68%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,8:1 με 72 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 40 σε αρνητικό και 37 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή. Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 51,54 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 4,21 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, ξεχωρίζει η άνοδος 2,91% της ElvalHalcor στα 5,28 ευρώ, τα κέρδη 2,67% της Viohalco, ενώ πάνω από 2% ενισχύεται και η Σαράντης (+2,01%).

Με μικρότερα κέρδη ακολουθούν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των ΔΕΗ (+1,69%), Aegean (+1,24%), Jumbo (+1,12%) και Τιτάν (+1,08%).

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, βρίσκονται οι Coca-Cola HBC και Motor Oil με απώλειες 1,43% και 1,12% αντίστοιχα, ο τίτλος της HelleniQ Energy βρίσκεται στα 9,91 ευρώ με απώλειες 0,85%, ενώ πτωτικά σε ποσοστό 0,38% κινείται ο ΟΤΕ στα 18,26 ευρώ.