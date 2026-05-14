ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 4,6% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων τον Απρίλιο εφέτος

Μείωση 4,6% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Απρίλιο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 23.273 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 24.404 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (αύξηση 2,9% είχε σημειωθεί τον Απρίλιο 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 15.130 έναντι 15.658 που κυκλοφόρησαν τον Απρίλιο 2025, παρουσιάζοντας μείωση 3,4%.

Το α' τετράμηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 89.661 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 86.803 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,3% (μείωση 0,5% είχε καταγραφεί το τετράμηνο Ιανουαρίου- Απριλίου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 52.992 έναντι 51.457 που κυκλοφόρησαν το α' τετράμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3%.

Παράλληλα, τον Απρίλιο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 8.704 μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 7.377 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 18% (μείωση 15,7% είχε σημειωθεί τον Απρίλιο 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 8.344 έναντι 7.037 που κυκλοφόρησαν τον Απρίλιο 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 18,6%.

Το α' τετράμηνο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 24.702 μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 22.407 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 10,2% (μείωση 3,6% είχε σημειωθεί το τετράμηνο Ιανουαρίου- Απριλίου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 23.391 έναντι 21.236 που κυκλοφόρησαν το α' τετράμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 10,1%.

