Στο «κατώφλι» του 1 τρισ. δολαρίων η SK Hynix - Η αλματώδης πορεία σε 16 μήνες

Η μετοχή της SK Hynix μετρά κέρδη 200% φέτος, μετά την εντυπωσιακή άνοδο του 274% το 2025, λόγω της ζήτησης που σχετίζεται με την ΑΙ για τσιπ μνήμης.

Στα πρόθυρα να ξεπεράσει το 1 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία βρίσκεται η SK Hynix, ακολουθώντας τον βηματισμό της Samsung, καθώς η ισχυρή ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη τοποθετεί τη Νότια Κορέα στο επίκεντρο της άνθησης στην Ασία.

Η μετοχή της SK Hynix μετρά κέρδη 200% φέτος, μετά την εντυπωσιακή άνοδο του 274% το 2025, λόγω της ζήτησης που σχετίζεται με την ΑΙ για τσιπ μνήμης. Με κεφαλαιοποίηση μικρότερη από 100 δισ. δολάρια μόλις πριν από 16 μήνες, η χρηματιστηριακή αξία της SK Hynix πλέον αγγίζει περίπου τα 942 δισ. δολάρια.

Εάν η SK Hynix φτάσει το ορόσημο, η Νότια Κορέα θα γίνει η πρώτη χώρα εκτός των ΗΠΑ που θα έχει εταιρεία αξίας άνω του ενός τρισ. δολαρίων. Η TSMC της Ταϊβάν, παραμένει η μεγαλύτερη εισηγμένη της Ασίας με βάση την αγοραία αξία της, στα 1,83 τρισ. δολάρια.

Οι κατασκευαστές τσιπ και τα ρεκόρ κερδών τους έχουν φέρει στο προσκήνιο τον κρίσιμο ρόλο τους στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού τεχνητής νοημοσύνης, σε αντίθεση με τις εταιρείες της Silicon Valley, των οποίων οι μεγάλες δαπάνες σε τσιπ και τεχνολογία τις καθιστούν πιο επικίνδυνες.

Η μετοχή της SK Hynix θα μπορούσε να επωφεληθεί από την κόντρα των εργαζομένων με τη διοίκηση στην αντίπαλη Samsung, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, εκτιμούν οι αναλυτές, σύμφωνα με το Reuters.

Το συνδικάτο της Samsung στη Νότια Κορέα, εξοργισμένο για «το τεράστιο χάσμα στα μπόνους με την SK Hynix», έχει προγραμματίσει 18ήμερη απεργία από τις 21 Μαΐου εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του.

Η Samsung και το συνδικάτo της δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για τους μισθούς αυτή την εβδομάδα. Η εταιρεία, ωστόσο, έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών, ενώ η Επιτροπή Εργασίας της Νότιας Κορέας κάλεσε επίσης και τις δύο πλευρές να πραγματοποιήσουν έναν ακόμη γύρο διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα της κυβέρνησης το Σάββατο.

Οι αναλυτές λένε ότι οι ανταγωνιστές της Samsung, όπως η SK Hynix, η Micron, και η TSMC θα μπορούσε να επωφεληθεί από την αύξηση της ζήτησης σε περίπτωση απεργίας, αλλά προειδοποιούν ότι παρατεταμένες κινητοποιήσεις θα επηρεάσoυν αρνητικά την ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού τσιπ.