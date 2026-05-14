Επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο - Σι: «Είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι»

Προειδοποίηση Σι σε Τραμπ για κίνδυνο «σύγκρουσης» λόγω Ταϊβάν
«Κίνα και ΗΠΑ πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι», τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής και των συνομιλιών τους στο Πεκίνο την Πέμπτη.

«Η συνεργασία ωφελεί και τα δυο μέρη, ενώ η σύγκρουση βλάπτει και τα δύο. Θα οφείλαμε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι, πρέπει να βοηθήσουμε η μια χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερήσουμε μαζί, χαράσσοντας έτσι νέο δρόμο, της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις σε αυτή τη νέα εποχή», είπε ο κ. Σι στον κ. Τραμπ, συμπληρώνοντας πως ο κόσμος βρίσκεται σε «σταυροδρόμι».

Από τη μεριά του, ο Τραμπ υποσχέθηκε στον Σι ένα «υπέροχο μέλλον στη σχέση ΗΠΑ - Κίνας». «Είναι τιμή να βρίσκομαι μαζί σας. Είναι τιμή να είμαι φίλος σας, κι η σχέση ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα γίνουν καλύτερες παρά ποτέ», είπε ο κ. Τραμπ. «Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον», υπερθεμάτισε ο ρεπουμπλικάνος.

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχτηκε με μεγάλες τιμές τον αμερικανό ομόλογό του, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής των δύο χωρών που διεξάγεται σε μία περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Ο κ. Σι έσφιξε το χέρι του κ. Τραμπ μπροστά στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, του κέντρου της κρατικής εξουσίας στην καρδιά της τεράστιας πλατείας Τιενανμέν, στολισμένης με τα χρώματα των εθνικών συμβόλων των δυο χωρών.

Προειδοποίηση Σι για ενδεχόμενη «σύγκρουση» για την Ταϊβάν

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε σήμερα τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ πως οι δυο χώρες τους θα μπορούσαν να εμπλακούν σε «σύγκρουση» αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

«Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις σινοαμερικανικές σχέσεις. Αν ο χειρισμός του είναι καλός, οι σχέσεις των δυο χωρών θα παραμείνουν «συνολικά σταθερές». Όμως «αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δυο χώρες θα αντιπαρατεθούν», θα μπορούσαν ως και να «εμπλακούν σε σύγκρουση», είπε ο κ. Σι, χρησιμοποιώντας λέξη στη μανδαρινική γλώσσα που δεν σημαίνει απαραιτήτως ένοπλη σύρραξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Φωτογραφία: @associatedpress

