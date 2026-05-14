Η EY Ελλάδος στηρίζει τη νέα γενιά μηχανικών μέσα από την ομάδα Aristurtle

Πρόκειται για τη φοιτητική ερευνητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που σχεδιάζει, αναπτύσσει και κατασκευάζει οχήματα τύπου Formula.

Η EY Ελλάδος εγκαινιάζει μια νέα σελίδα στην ενίσχυση της ελληνικής τεχνολογικής καινοτομίας και του νέου ταλέντου, υποστηρίζοντας έμπρακτα την Aristotle University Racing Team Electric & Driverless, ή αλλιώς “Aristurtle” – τη φοιτητική ερευνητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Aristurtle τα τελευταία έντεκα χρόνια σχεδιάζει, αναπτύσσει και κατασκευάζει ηλεκτροκίνητα και αυτόνομα μονοθέσια οχήματα τύπου Formula.

Ως Πλατινένιος Χορηγός για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026, η EY στηρίζει την ομάδα, τόσο οικονομικά, όσο και συμβουλευτικά, σε τομείς που είναι κρίσιμοι για την τεχνική και οργανωτική ωρίμανσή της στα πρότυπα της πραγματικής αγοράς, αλλά και στην κατασκευή του νέου μονοθέσιού της.

Ποια είναι η Aristurtle

Η ομάδα Aristurtle, που απαρτίζεται από 40 φοιτητές και φοιτήτριες διαφορετικών ειδικοτήτων, ιδρύθηκε το 2013 και, από τότε, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σταθερά ανερχόμενα σχήματα στον χώρο της πανεπιστημιακής μηχανολογίας. Με οκτώ μονοθέσια στο ενεργητικό της, από το ELECTRA - το πρώτο ηλεκτρικό αγωνιστικό που παρουσιάστηκε στη Βόρεια Ελλάδα - μέχρι το Rhea Electric Vehicle - Driverless Vehicle της φετινής σεζόν, η ομάδα καταφέρνει κάθε χρόνο να ανεβάζει τον πήχη τεχνολογικά και αγωνιστικά. Η σταθερή παρουσία της σε διεθνείς διοργανώσεις, όπως το Formula Student Germany, και εγχώριους διαγωνισμούς, καθώς και οι διακρίσεις στο Autocross και το Design Event για το 2025, αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν ότι η εξέλιξη δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς, τεχνικής αριστείας και συλλογικού οράματος.

Ο ρόλος της EY: οργάνωση, στρατηγική, τεχνολογική υποστήριξη

Η συνεργασία με την EY Ελλάδος αγγίζει κρίσιμα σημεία της λειτουργίας της ομάδας, από την οργανωτική δομή μέχρι την τεχνολογία, και έρχεται να «κουμπώσει» στις πραγματικές ανάγκες της. Η συνεργασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αναβάθμιση της λειτουργικής οργάνωσης της ομάδας μέσω workshops που αφορούν την υποστήριξη στον σχεδιασμό και την παρουσίαση του business plan της, καθοδήγηση σε θέματα επικοινωνίας και branding, καθώς και συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε AI/ML (machine learning) εφαρμογές. Τα δύο πρώτα workshops, με θέμα digital marketing και human resources, αντίστοιχα, ολοκληρώθηκαν στα γραφεία της EY στη Θεσσαλονίκη.

Ένα κοινό όραμα: καλύτερη τεχνολογία, καλύτερη κινητικότητα, καλύτερο μέλλον

Για την EY, η στήριξη της Aristurtle αποτελεί επένδυση στο ταλέντο, την καινοτομία, και την επόμενη γενιά επιστημόνων. Για περισσότερα από 30 χρόνια, η EY βρίσκεται δυναμικά στο πλευρό του ακαδημαϊκού και φοιτητικού οικοσυστήματος της Θεσσαλονίκης, και της Βόρειας Ελλάδας ευρύτερα, δημιουργώντας ευκαιρίες για πρακτική άσκηση, έρευνα και ανάπτυξη και παραγωγή γνώσης, μέσα από μνημόνια συνεργασίας και κοινές δράσεις, μεταξύ άλλων, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Και, για την Aristurtle, είναι η ευκαιρία να συνεχίσει να αποδεικνύει ότι η ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να σταθεί επάξια στον διεθνή χάρτη των τεχνολογικών πρωτοπόρων. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα κοινό ζητούμενο: η πρόοδος, μέσα από συνεργασίες που προσθέτουν πραγματική αξία και υποστηρίζουν τη νέα γενιά.

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Η νέα γενιά χρειάζεται χώρο, πρακτικά εργαλεία και συνεργάτες που μπορούν να στηρίξουν τον τρόπο που καινοτομεί και εργάζεται. Με τη συνεργασία μας με την Aristurtle, στόχος μας είναι να σταθούμε δίπλα στους νέους επιστήμονες της ομάδας, ώστε να διαμορφώσουν το μέλλον τους με αυτοπεποίθηση και να συνεχίσουν να δουλεύουν με αφοσίωση και πάθος, διεκδικώντας κάθε ευκαιρία και γράφοντας τη δική τους ιστορία. Μπορεί η ταχύτητα να είναι κεντρικό στοιχείο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά το ίδιο είναι και ο μετασχηματισμός, η προσαρμογή και η πρόοδος. Και, όταν τοποθετούμε στο “τιμόνι” τους ανθρώπους, την τεχνολογία και την καινοτομία, τότε η ίδια η διαδρομή γίνεται εξίσου σημαντική με τον τερματισμό».

Ο Μάλαμας Μπογατίνης, αρχηγός της ομάδας Aristurtle, δήλωσε: «Η EY επενδύει καινοτόμα στο μέλλον, προσφέροντας mentoring που εμπλουτίζει την πορεία μας. Εμείς, η Aristurtle, καινοτομούμε στο παρόν, με ταχύτητα και όραμα, φτιάχνοντας αυτοκίνητα που ορίζουν το αύριο της κινητικότητας και της τεχνολογίας. Μαζί, επιταχύνουμε την πρόοδο. Ευχαριστούμε την EY για αυτή τη συναρπαστική συνεργασία».