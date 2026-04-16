Τραμπ: Ισραήλ και Λίβανος θα μιλήσουν σήμερα - Η Βηρυτός «δεν έχει ενημερωθεί»

Οι «ηγέτες» του Ισραήλ και του Λιβάνου θα μιλήσουν εντός της ημέρας, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη το βράδυ (τοπική ώρα) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την επομένη απευθείας συνομιλιών των δυο χωρών στην Ουάσιγκτον. «Προσπαθώ να δημιουργήσω λίγο χώρο για να ανασάνουν το Ισραήλ και ο Λίβανος. Έχει περάσει πολύς καιρός που οι δυο ηγέτες δεν έχουν μιλήσει, κάπου 34 χρόνια. Αυτό θα γίνει αύριο. Ωραία!», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social. Δεν διευκρίνισε σε ποιους «ηγέτες» αναφέρεται ακριβώς.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από μια τριμερή συνάντηση μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Λιβάνου την Τρίτη, η πρώτη σημαντική υψηλού επιπέδου συνάντηση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου από το 1993. Οι τρεις πλευρές συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν «παραγωγικές συζητήσεις σχετικά με τα βήματα για την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι ΗΠΑ ζήτησαν οι συνομιλίες να ξεπεράσουν το πεδίο εφαρμογής μιας συμφωνίας του 2024 και να γίνει προσπάθεια για μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Τον Νοέμβριο του 2024, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός μετά από μια σύγκρουση διάρκειας ενός χρόνου μεταξύ του εβραϊκού κράτους και της οργάνωσης. Αυτή η σύγκρουση πυροδοτήθηκε μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η κατάπαυση του πυρός του 2024 διαλύθηκε αργότερα, όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον του Ισραήλ τον Μάρτιο, σύροντας τον Λίβανο στον πόλεμο του Ιράν. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σκοτώνοντας τον Ανώτατο Ηγέτη του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η Βηρυτός επεσήμανε ότι «δεν έχει ενημερωθεί»

Ο Λίβανος «δεν έχει ενημερωθεί» για επικείμενες επαφές με το Ισραήλ, δήλωσε επίσημη πηγή στο AFP. «Δεν έχουμε ενημερωθεί για κάποια σχεδιαζόμενη επαφή με την ισραηλινή πλευρά και δεν έχουμε ενημερωθεί γι' αυτήν μέσω επίσημων καναλιών», δήλωσε η πηγή στο AFP.

Εξάλλου ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος –που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του -- δήλωσε στον ιστότοπο Axios ότι ο πρόεδρος «θα καλωσόριζε και θα ήταν χαρούμενος με τον τερματισμό των εχθροπραξιών» στο πλαίσιο μιας συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ωστόσο ο ίδιος διευκρίνισε ότι «οι ΗΠΑ δεν έχουν ζητήσει από το Ισραήλ να συμφωνήσει σε εκεχειρία στον Λίβανο και αυτό δεν περιλαμβάνεται στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν».

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου όταν η σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου Ιρανού ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα. Το Ισραήλ απάντησε με ευρείας κλίμακας αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Λιβάνου και στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της χώρας. Έκτοτε περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο και πάνω από ένα εκατομμύριο έχουν εκτοπιστεί. Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, ο Ναΐμ Κάσεμ, έχει καταγγείλει τις επαφές Λιβάνου και Ισραήλ χαρακτηρίζοντάς τες «παράδοση».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ