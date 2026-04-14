Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ισραήλ - Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, το σχέδιο 3 ζωνών του Τελ Αβίβ

Η συμφωνία προέκυψε μετά από τριμερή συνάντηση υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, εξέλιξη που θεωρείται πιθανό πρώτο βήμα προς την αποκλιμάκωση των εντάσεων κατά μήκος των συνόρων.

«Παραγωγικές» χαρακτηρίζει η αμερικανική κυβέρνηση τις συνομιλίες που διεξήχθησαν σήμερα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ μεταξύ εκπροσώπων των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου, οι οποίες ολοκληρώθηκαν ύστερα από περίπου δύο ώρες.

Όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ συγκάλεσε σήμερα τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, του συμβούλου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάικλ Νίνταμ, του πρεσβευτή των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Αΐσα, του πρεσβευτή του Ισραήλ στις ΗΠΑ Γεχιέλ Λάιτερ και της πρέσβειρας του Λιβάνου στις ΗΠΑ Νάντα Χαμάντι Μοουάντ.

Οι συνομιλίες σηματοδότησαν την πρώτη υψηλού επιπέδου συνάντηση μεταξύ των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου από το 1993. Οι συμμετέχοντες είχαν παραγωγικές συζητήσεις σχετικά με τα βήματα για την έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνεχάρη τις δύο χώρες για αυτό το ιστορικό ορόσημο και εξέφρασε την υποστήριξή της σε περαιτέρω συνομιλίες που θα οδηγήσουν σε μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία, υπογραμμίζοντας παράλληλα το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται έναντι των συνεχιζόμενων επιθέσεων της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ υπογράμμισε την ανάγκη για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τη διάλυση των τρομοκρατικών υποδομών της στον Λίβανο, εκφράζοντας τη δέσμευσή του να συνεργαστεί με τη Βηρυτό για την επίτευξη αυτού του στόχου. Εξέφρασε επίσης τη δέσμευσή του να συμμετάσχει σε απευθείας διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Λιβάνου για την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων, με στόχο την επίτευξη διαρκούς ειρήνης που θα ενισχύσει την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή.

Ο Λίβανος επεσήμανε την επείγουσα ανάγκη για πλήρη εφαρμογή της παύσης των εχθροπραξιών που είχε ανακοινωθεί τον Νοέμβριο του 2024, υπογραμμίζοντας τις αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας. Ζήτησε επίσης κατάπαυση του πυρός και συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η χώρα ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ξεκινήσουν απευθείας διαπραγματεύσεις σε τόπο και χρόνο που θα συμφωνηθεί από κοινού.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ έκανε λόγο για «εξαιρετική ανταλλαγή απόψεων». «Σήμερα διαπιστώσαμε ότι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά», είπε ο Λάιτερ σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Αυτό είναι το πιο θετικό που θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε από αυτήν τη συνάντηση. Συμμεριζόμαστε την επιθυμία να απελευθερώσουμε τον Λίβανο» από τη Χεζμπολάχ, τόνισε.

Η πρέσβης του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, Νάντα Χαμάντι Μοουάντ, ζήτησε κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τους Ισραηλινούς, τις οποίες χαρακτήρισε «εποικοδομητικές». «Η προπαρασκευαστική συνάντηση ήταν εποικοδομητική», δήλωσε η διπλωμάτης, προσθέτοντας ότι «ζήτησε κατάπαυση του πυρός» και την επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους, τονίζοντας «την πλήρη κυριαρχία του κράτους σε ολόκληρο το λιβανικό έδαφος».

Το σχέδιο του Ισραήλ για τον Λίβανο και οι 3 ζώνες

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ φέρεται να συμμετείχε στις συνομιλίες με οδηγία να μην αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός, ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι βασικός στόχος είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και η επίτευξη μιας μακροχρόνιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού Channel 14, το Ισραήλ εξετάζει ένα σχέδιο για τον νότιο Λίβανο που προβλέπει τη δημιουργία τριών ζωνών ασφαλείας. Η πρώτη ζώνη, σε απόσταση 0–8 χιλιομέτρων από τα σύνορα, θα τελεί υπό μακροχρόνια ισραηλινή στρατιωτική παρουσία έως ότου ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ.

Η δεύτερη ζώνη, μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, θα παραμένει υπό επιχειρησιακή δράση των ισραηλινών δυνάμεων με σταδιακή μεταβίβαση ελέγχου στον στρατό του Λιβάνου, ενώ η τρίτη ζώνη, βόρεια του Λιτάνι, θα βρίσκεται υπό αποκλειστική ευθύνη του λιβανικού στρατού για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Παράλληλα, εξετάζεται η επαναφορά μιας «ζώνης ασφαλείας» στον νότο, πρακτική που είχε εγκαταλειφθεί στο παρελθόν λόγω αντιδράσεων από ένοπλες οργανώσεις.