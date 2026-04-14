Η χειρότερη περίοδος από τον Β' ΠΠ: Η Κάγια Κάλας καταδικάζει την κατάρρευση του διεθνούς δικαίου

Η Κάλας έκανε άμεσο παραλληλισμό της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι αντιπροσωπεύουν τη «μεγαλύτερη κατάρρευση του διεθνούς δικαίου από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας έκανε άμεσο παραλληλισμό της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι αντιπροσωπεύουν τη «μεγαλύτερη κατάρρευση του διεθνούς δικαίου από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Η κατάρρευση του διεθνούς δικαίου είναι εμφανής στις δύο κορυφαίες παγκόσμιες κρίσεις του σήμερα: τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή», δήλωσε η Κάλλας σε ομιλία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. «Μαζί, οι κρίσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή αντιπροσωπεύουν το πιο σαφές σημάδι μέχρι στιγμής εγκατάλειψης των παλαιών κανόνων, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη του ΟΗΕ».

Η Κάλλας επιφύλαξε την πιο έντονη γλώσσα της για τη Μόσχα, αποκαλώντας την εισβολή της Ρωσίας το 2022 «μία από τις πιο εξωφρενικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», ενώ χαρακτήρισε την τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή - που πυροδοτήθηκε από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν - ως μέρος της ίδιας συστημικής διάβρωσης.

Η ίδια προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος γρήγορα κατέκλυσε τις γύρω χώρες, «προκάλεσε τεράστια αστάθεια και κόστισε πάρα πολλές ζωές», ενώ παράλληλα προκάλεσε σοκ στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η Κάλλας επιτέθηκε επίσης σε αυτό που περιέγραψε ως στροφή προς την «πολιτική καταναγκαστικής ισχύος», προειδοποιώντας ενάντια σε έναν κόσμο που διαμορφώνεται από ανταγωνιστικές σφαίρες επιρροής.

«Ακούμε πολλά για την πολυπολικότητα σήμερα. Αλλά ας είμαστε σαφείς: Η πολυπολικότητα, χωρίς περιορισμούς από τον Χάρτη του ΟΗΕ ή το διεθνές δίκαιο... δεν ήταν ποτέ ειρηνική, σταθερή... και τελικά καταλήγει πάντα σε καταστροφή», είπε.

«Ένας νέος κόσμος βρίσκεται τώρα ενόψει της δημιουργίας, που χαρακτηρίζεται από ανταγωνισμό και πολιτική καταναγκαστικής ισχύος... που κυριαρχείται από μια χούφτα στρατιωτικών δυνάμεων που στοχεύουν στη δημιουργία σφαιρών επιρροής».

Τα σχόλιά της έρχονται καθώς η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή κινδυνεύει να καταρρεύσει. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή στο Truth Social τον ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ, αφού οι συνομιλίες με το Ιράν απέτυχαν, χωρίς συμφωνία. Απείλησε να καταστρέψει «το λίγο που έχει απομείνει από το Ιράν» και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια θα αντιμετωπιστεί με βία.

Η κίνηση αυτή στοχεύει σε μια κρίσιμη αρτηρία για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές, με περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου να διέρχεται από το στενό - και έχει ήδη συγκλονίσει την Ευρώπη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κάλλας προειδοποίησε ότι μια εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή «κρέμεται από μια κλωστή», αλλά «προσφέρει την πολύ αναγκαία ευκαιρία για διαπραγμάτευση».