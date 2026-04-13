Τραμπ για Όρμουζ: «Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει, θα χτυπηθεί» - Σε ισχύ ο αποκλεισμός

Σε ισχύ βρίσκεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ντόναλντ Τραμπ στα ιρανικά λιμάνια, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να απειλεί, μέσω μίας ακόμα ιδιαίτερα αιχμηρής ανάρτησής του στο Truth Social πως όποιο πλοίο πλησιάσει, θα χτυπηθεί.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας», κάνοντας λόγο για 158 πλοία που έχουν «εξουδετερωθεί».

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Το Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας, εντελώς εξολοθρευμένο. 158 πλοία. Αυτό που δεν έχουμε χτυπήσει είναι ο μικρός αριθμός των αποκαλούμενων "πλοίων ταχείας επίθεσης", επειδή δεν τα θεωρήσαμε ιδιαίτερη απειλή. Προειδοποίηση: Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει οπουδήποτε στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΧΤΥΠΗΘΕΙ αμέσως, με το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε κατά των ναρκόπλοιων. Είναι γρήγορο και βάναυσο. Υ.Γ. Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχει ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας επί του θέματος».

Όπως έκανε γνωστό η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM), ο αποκλεισμός αναμένεται να καλύψει «ολόκληρη την ακτογραμμή του Ιράν» και θα επηρεάζει πλοία κάθε σημαίας στον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα, ανατολικά των Στενών του Ορμούζ.

Όπως προειδοποίησε ότι πλοία που «εισέρχονται ή εξέρχονται από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια υπόκεινται σε αναχαίτιση, εκτροπή και κατάσχεση».

Προστίθεται ότι ανθρωπιστικές αποστολές, όπως μεταφορές τροφίμων και ιατρικών ειδών, θα επιτρέπονται, υπό την προϋπόθεση ελέγχου.

Νωρίτερα το πρωί, εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ότι αμερικανικοί περιορισμοί σε πλοία σε διεθνή ύδατα είναι παράνομοι και «ισοδυναμούν με πειρατεία» και σημείωσε ότι το Ιράν θα εφαρμόσει με αποφασιστικότητα έναν «μόνιμο μηχανισμό» για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ μετά τις απειλές των ΗΠΑ να τα αποκλείσουν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα λιμάνια του Κόλπου πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους ή κανέναν και σημείωσε ότι κανένα λιμάνι στον Κόλπο ή τον Κόλπο του Ομάν δεν θα εξακολουθήσει να είναι ασφαλές αν τεθούν σε κίνδυνο ιρανικά λιμάνια.

Με την σειρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία δεν θα συρθεί στον πόλεμο στο Ιράν και ότι δεν υποστηρίζει έναν αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

«Δεν υποστηρίζουμε τον αποκλεισμό», τόνισε. «Ήμασταν σαφείς ως προς το γεγονός ότι δεν θα αφήσουμε να συρθούμε σε αυτόν τον πόλεμο», μολονότι το Λονδίνο μετείχε σε «αμυντικές ενέργειες» μετά την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη του Φεβρουαρίου, πρόσθεσε στη διάρκεια συνέντευξής του στο BBC.