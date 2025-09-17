ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα - Παρακολουθούμε στενά το Πίρι Ρέις

Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την πορεία του «Πίρι Ρέις», παραμένοντας σε ετοιμότητα και σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, σημείωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Όπως επεσήμανε, η Ελλάδα εξέδωσε anti- Νavtex, όπως προβλέπεται, και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κίνηση του ωκεανογραφικού.

Η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τον γιο του στρατάρχη Χαφτάρ νωρίτερα τον Σεπτέμβριο έγινε σε εποικοδομητικό κλίμα, συμφωνήθηκε η συνεργασία στον οικονομικό τομέα, εμπόριο, ενέργεια, μεταφορές. Όπως τόνισε η κ. Ζωχιού, μέσα στο φθινόπωρο θα πραγματοποιηθεί η επιχειρηματική αποστολή ενώ θα συνεχιστεί και η εκπαίδευση των στελεχών της ακτοφυλακής, προκειμένου να συμβάλλουν στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών.

Ο κ. Γεραπετρίτης ακόμη επανέλαβε τη θέση της Αθήνας για το ανυπόστατο και παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Και ανέδειξε ξανά τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στην ΕΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα απέστειλε στον ΟΗΕ ρηματική διακοίνωση- απάντηση στη λιβυκή ρηματική διακοίνωση, με κύριο σημείο ότι απορρίπτεται ο ισχυρισμός της Λιβύης για το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, καθώς Τουρκία και Λιβύη δεν έχουν θαλάσσια σύνορα, ενώ αγνοείται η ύπαρξη των ελληνικών νησιών.

Μέσα στο φθινόπωρο, όπως τόνισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, θα πραγματοποιηθεί η επιχειρηματική αποστολή στη Λιβύη, ενώ θα συνεχιστεί και η εκπαίδευση των στελεχών της Ακτοφυλακής, προκειμένου να συμβάλλουν στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών.

Η κ. Ζωχιού αναφέρθηκε στη γεωπολιτική διάσταση της συμμετοχής της Chevron στον διαγωνισμό διότι η Ελλάδα γεωπολιτικά, μετατρέπεται σε σημαντικό κρίκο της ευρύτερης ενεργειακής συνεργασίας ΕΕ- ΗΠΑ.

Ακόμη είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι τα οικόπεδα βρίσκονται σε περιοχές ελληνικής αποκλειστικής δικαιοδοσίας όσον αφορά την έκδοση σχετικών αδειών.

Το πρόγραμμα Γεραπετρίτη στη Νέα Υόρκη

Η κ. Ζωχιού αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στη Νέα Υόρκη για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η Ελλάδα συμμετέχει φέτος στη Γενική Συνέλευση ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή, θα προεδρεύσει στην υπουργική σύνοδο που θα διεξαχθεί για το Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών.

Θα πραγματοποιήσει ακόμη συζητήσεις με μια σειρά ομολόγων, μεταξύ άλλων με της Αιγύπτου, της Αλγερίας, του Μπαχρέιν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Θα έχει ακόμη επαφές με την ελληνική ομογένεια και οργανώσεις, θα παρακαθίσει στο δείπνο των υπουργών Εξωτερικών που διοργανώνει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.

Θα διεξαχθούν ακόμη τρεις τριμερείς συναντήσεις, Ελλάδα- Κύπρος- Αίγυπτος, Ελλάδα- Κύπρος- Ιορδανία, Ελλάδα- Κύπρος- Συρία.

Θα συμμετάσχει ακόμη στη Διάσκεψη για τη Λύση των Δύο Κρατών που διοργανώνουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία και θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στη συνάντηση υψηλού επιπέδου για τον εορτασμό των 80 ετών από την ίδρυση του ΟΗΕ.

Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου βρίσκεται από σήμερα στις ΗΠΑ και θα έχει σειρά συναντήσεων με μέλη του Κογκρέσου και μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης με στόχο και την προετοιμασία του Στρατηγικού Διαλόγου, ο οποίος θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Η κ. Παπαδοπούλου θα συμμετάσχει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Ελλάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης με θέμα τη θαλάσσια ασφάλεια και εκεί θα βρίσκεται και ο ΓΓ του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας.

