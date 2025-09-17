Ειδήσεις | Ελλάδα

Διακλαδική άσκηση ετοιμότητας αποφάσισε αιφνιδιαστικά τα ξημερώματα το ΓΕΕΘΑ

Η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας διετάχθη αιφνιδιαστικά σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού, Δημήτριου Χούπη.

Η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας διετάχθη αιφνιδιαστικά σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού, Δημήτριου Χούπη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση Τύπου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, σκοπός της άσκησης είναι η «επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ».

Σημειώνεται πως «η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο».

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.

