Ειδήσεις | Διεθνή

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Ελάνα Μέγιερς Τέιλορ στα 41 της έγινε η γηραιότερη χρυσή Ολυμπιονίκης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Ελάνα Μέγιερς Τέιλορ στα 41 της έγινε η γηραιότερη χρυσή Ολυμπιονίκης
Η Ελάνα Μέγιερς Τέιλορ, στα 41 της, έγινε η γηραιότερη χρυσή Ολυμπιονίκης σε ατομικό αγώνισμα Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Τη Δευτέρα, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Κορτίνα, η Αμερικανίδα αθλήτρια του bobsledding, Ελάνα Μέγιερς Τέιλορ (Elana Meyers Taylor) νίκησε οριακά τη Γερμανίδα Λόρα Νόλτε στον τελικό του monobob γυναικών, κατακτώντας το πρώτο της χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο μετά από 16 χρόνια προσπαθειών.

Η Ελάνα Μέγιερς Τέιλορ, στα 41 της, έγινε η γηραιότερη χρυσή Ολυμπιονίκης σε ατομικό αγώνισμα Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και μόλις η δεύτερη μαύρη γυναίκα, μετά την Αμερικανίδα Έριν Τζάκσον το 2022, που κερδίζει χρυσό ατομικό σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν το Ολυμπιακό πνεύμα υπάρχει, η Ελάνα Μέγιερς Τέιλορ το ενσαρκώνει.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

Φωτογραφία: @associatedpress

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ανοίγει η πλατφόρμα για το ελβετικό φράγκο - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Πρόστιμα έως 2.500 ευρώ ανά παράβαση στις επιχειρήσεις

Συντάξεις και αναδρομικά την Παρασκευή - Ποιοι πληρώνονται

tags:
Ολυμπιακοί Αγώνες
Αθλητισμός
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider