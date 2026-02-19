Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Ελάνα Μέγιερς Τέιλορ στα 41 της έγινε η γηραιότερη χρυσή Ολυμπιονίκης

Η Ελάνα Μέγιερς Τέιλορ, στα 41 της, έγινε η γηραιότερη χρυσή Ολυμπιονίκης σε ατομικό αγώνισμα Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Τη Δευτέρα, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Κορτίνα, η Αμερικανίδα αθλήτρια του bobsledding, Ελάνα Μέγιερς Τέιλορ (Elana Meyers Taylor) νίκησε οριακά τη Γερμανίδα Λόρα Νόλτε στον τελικό του monobob γυναικών, κατακτώντας το πρώτο της χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο μετά από 16 χρόνια προσπαθειών.

Η Ελάνα Μέγιερς Τέιλορ, στα 41 της, έγινε η γηραιότερη χρυσή Ολυμπιονίκης σε ατομικό αγώνισμα Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και μόλις η δεύτερη μαύρη γυναίκα, μετά την Αμερικανίδα Έριν Τζάκσον το 2022, που κερδίζει χρυσό ατομικό σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν το Ολυμπιακό πνεύμα υπάρχει, η Ελάνα Μέγιερς Τέιλορ το ενσαρκώνει.

Φωτογραφία: @associatedpress