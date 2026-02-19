ΗΠΑ: Η μεγαλύτερη πτώση από τον Νοέμβριο στις αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας

Αξιοσημείωτη μείωση σημείωσαν οι αρχικές αιτήσεις επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα οικονομικά στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας.

Αξιοσημείωτη μείωση σημείωσαν οι αρχικές αιτήσεις επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα οικονομικά στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, γεγονός που υποδηλώνει μια ενίσχυση της αγοράς εργασίας και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως θετικό σημάδι για την οικονομία των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ατόμων που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας για πρώτη φορά την εβδομάδα που έληξε στις 14 Φεβρουαρίου ανήλθε στις 206.000, μια σημαντική μείωση από τις 223.000 που προέβλεπαν οι αναλυτές και η μεγαλύτερη από τον Νοέμβριο. Οι αιτήσεις είναι ακόμα χαμηλότερες από τις 219.000 αιτήσεις της παραπάνω εβδομάδας.

Ο χαμηλότερος από τον αναμενόμενο αριθμός αιτήσεων ανεργίας είναι πιθανό να ενισχύσει το αμερικανικό δολάριο. Σηματοδοτεί λιγότερες απολύσεις και ενδεχομένως περισσότερες προσλήψεις, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένη καταναλωτική δαπάνη και συνολική οικονομική ανάπτυξη.

Ενώ αυτά τα δεδομένα είναι ενθαρρυντικά, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μπορεί να είναι ασταθείς και επηρεάζονται από μια ποικιλία παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής πολιτικής και των παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών.