Δραματική προειδοποίηση από CEOs πετρελαϊκών γιγάντων: «Έχουμε ενεργειακή κρίση»

«Το πλεονέκτημα ανήκει σε όποιον έχει χρόνο και υπομονή. Το Ιράν είναι διατεθειμένο να υποστεί δεινά. Ο λαός του έχει ήδη υποφέρει πολύ επί πολλές δεκαετίες».

Ενεργειακή κρίση με ράλι στις τιμές των καυσίμων έχει ξεσπάσει διεθνώς σύμφωνα με Αμερικανούς επικεφαλής του κλάδου του πετρελαίου από το παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Τα αποθέματα καυσίμων παγκοσμίως μειώνονται εδώ και περισσότερο από έξι μήνες, ενώ τα στρατηγικά αποθέματα αργού δεν μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω σε σημαντικό βαθμό.

Επιθέσεις που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα οδήγησαν στο κλείσιμο ενός κρίσιμου αγωγού αργού πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία του East-West Pipeline, ο οποίος παρέκαμπτε τα Στενά του Ορμούζ- με αποτέλεσμα να αποκλειστούν τουλάχιστον 2,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως από μια ήδη επιβαρυμένη παγκόσμια αγορά πετρελαίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών που επικαλείται η Wall Street Journal.

«Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί βοήθησαν στον μετριασμό του κινδύνου όσον αφορά τις τιμές και τον εφοδιασμό», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Chevron, Mάικ Γουίρθ, σε ενεργειακό συνέδριο στο Όστιν του Τέξας. «Αυτά τα μέτρα έχουν πλέον σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί και δεν διαθέτουμε ούτε κατά διάνοια τα ίδια αποθέματα ασφαλείας στο σύστημα που είχαμε όταν ξεκίνησε η κατάσταση» εξήγησε.

«Είναι δύσκολο να προβλεφθεί η πορεία των τιμών του πετρελαίου», πρόσθεσε, αλλά προς το παρόν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια γρήγορη υποχώρηση των τιμών. «Θα ήθελα να μπορώ να σας πω ότι βλέπω κάποιον λόγο για τον οποίο η κατάσταση θα εκτονωνόταν, αλλά είναι δύσκολο να το διακρίνω αυτό τη δεδομένη στιγμή», έσπευσε να συμπληρώσει.

Έμπειροι σύμβουλοι του ενεργειακού τομέα επισημαίνουν ότι, ελλείψει προοπτικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν, η κατάσταση κινδυνεύει να βγει εκτός ελέγχου. Οι τιμές του ντίζελ έχουν εκτιναχθεί στο ιστορικό υψηλό των 6,23 δολαρίων ανά γαλόνι, ενώ οι τιμές της βενζίνης από τα 3,8 δολάρια ανά γαλόνι το καλοκαίρι έχουν επανέλθει στα 4,32 δολάρια.

Ορισμένοι αναλυτές του κλάδου αναφέρουν ότι δέχονται ερωτήματα από επενδυτές σχετικά με το πότε οι καταναλωτές, οι οποίοι πιέζονται από τις υψηλές τιμές, θα αρχίσουν να περιορίζουν τις νέες αγορές. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποσχεθεί επανειλημμένα στους Αμερικανούς ότι οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων θα μειωθούν και ότι οι ροές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Στελέχη του ενεργειακού κλάδου και αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αναφέρουν ότι διατηρούν συνεχή διάλογο σχετικά με την ενεργειακή κατάσταση από την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ CEOs συνομιλούν συχνά με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ. Ορισμένοι διευθύνοντες σύμβουλοι και σύμβουλοι σε θέματα ενέργειας εκφράζουν ανησυχία τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η σύγκρουση κλιμακώνεται εκ νέου, με πλοία και ενεργειακές υποδομές να γίνονται στόχοι και από τις δύο πλευρές.

«Το πλεονέκτημα στις περισσότερες διαπραγματεύσεις ανήκει συνήθως στην πλευρά που έχει το χρόνο με το μέρος της και είναι διατεθειμένη να δείξει υπομονή», διεμήνυσε ο Γουίλ ΒανΛόχ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Quantum Capital Group, κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο Όστιν. Το Ιράν, όπως υποστήριξε, «είναι διατεθειμένο να υποστεί δεινά. Ο λαός του έχει ήδη υποφέρει πολύ επί πολλές δεκαετίες».

Η Κίνα συμβάλλει εν μέρει στην πίεση που ασκείται στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως βασιζόταν επί μήνες στα δικά του αποθέματα αργού για να καλύψει σχεδόν τη μισή ημερήσια κατανάλωσή του, προσφέροντας έτσι μια ανάσα στις αγορές πετρελαίου. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες έχει επαναλάβει τις αγορές μεγαλύτερων ποσοτήτων από διεθνείς προμηθευτές, σύμφωνα με αναλυτές.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού έχουν σημειώσει άνοδο 19% τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, με το Western Texas Intermediate (WTI) να διαπραγματεύεται κοντά στα 101 δολάρια το βαρέλι, καθώς πληθαίνουν οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν έχει βάλει στο στόχαστρο δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ μαχητές των Χούθι έχουν εξαπολύσει πρόσφατα επιθέσεις από την Υεμένη κατά υποδομών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας ζημιές στον αγωγό East-West.

«Αυτό ήταν το σήμα ότι η κατάσταση θα έχει διάρκεια», διαπίστωσε ο Νταν Πίκερινγκ, ιδρυτής της χρηματοοικονομικής εταιρείας, Pickering Energy Partners. Παράλληλα, όπως ανέφερε, τα αποθέματα ντίζελ είναι περιορισμένα λόγω διακοπών στη λειτουργία διυλιστηρίων από τις μάχες σε Μέση Ανατολή και Ρωσία. Η ζήτηση για το καύσιμο θα αυξηθεί καθώς οι αγρότες, που το χρησιμοποιούν για τον βαρύ εξοπλισμό τους, εισέρχονται στην περίοδο της συγκομιδής. «Για το ντίζελ δεν υπάρχει εύκολη λύση», κατέληξε.