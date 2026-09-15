Η Κίνα καλεί τις ΗΠΑ «να πάψoυν να προετοιμάζονται για πόλεμο στο διάστημα»

Η Κίνα κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ «να πάψoυν να προετοιμάζονται για πόλεμο στο διάστημα», αφού ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε για πρώτη φορά χθες ότι έχει αναπτύξει όπλα σε τροχιά.

Η Κίνα κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ «να πάψoυν να προετοιμάζονται για πόλεμο στο διάστημα», αφού ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε για πρώτη φορά χθες ότι έχει αναπτύξει όπλα σε τροχιά.

«Καλούμε την αμερικανική πλευρά να σταματήσει την ανάπτυξη των στρατιωτικών της δυνατοτήτων και τις προετοιμασίες για πόλεμο στο διάστημα», δήλωσε ο Γκούο Ζιακούν εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προειδοποιώντας για «μια κούρσα εξοπλισμών» στο διάστημα.

Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ (US Space Force) ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι διαθέτει «σε τροχιά όπλα ελέγχου του διαστήματος τα οποία είναι ικανά να υπερασπιστούν τις ένοπλες δυνάμεις από οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια».

«Ο έλεγχος του διαστήματος περιλαμβάνει τους τομείς αποστολών που απαιτούνται για τη διεκδίκηση και τον έλεγχο του διαστημικού πεδίου», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της, διευκρινίζοντας ότι οι ικανότητες αυτές «μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιθετικούς αλλά και αμυντικούς σκοπούς».

Η US Space Force σχολίασε μάλιστα ότι οι δύο βασικοί γεωπολιτικοί αντίπαλοι των ΗΠΑ -η Ρωσία και τη Κίνα- θεωρούν επίσης το διάστημα πιθανό θέατρο συγκρούσεων.

Η Κίνα, όπως υπογράμμισε η US Space Force, «αναπτύσσει και θέτει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα διαστημικές δυνατότητες και δυνατότητες αντιμετώπισης διαστημικών απειλών στο πλαίσιο μιας στρατηγικής στρατιωτικού εκσυγχρονισμού», ενώ η Ρωσία «αντιμετωπίζει το διάστημα ως πεδίο διεξαγωγής πολεμικών επιχειρήσεων και πιστεύει ότι η διαστημική υπεροχή θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα σε μελλοντικές συγκρούσεις».

Σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε κατά «της στρατιωτικοποίησης του διαστήματος, της μετατροπής του σε πεδίο μάχης».

Η στρατιωτικοποίηση του διαστήματος είναι σχεδόν τόσο παλιά όσο και η ίδια η εξερεύνησή του: ήδη από την εκτόξευση του Σπούτνικ το 1957 η Ουάσινγκτον κα η Μόσχα έχουν εξετάσει διάφορους τρόπους να εξοπλίσουν τους δορυφόρους τους και να εξουδετερώνουν αυτούς των αντιπάλων τους.

Παλαιότερα η βασικότερη ανησυχία ήταν τα πυρηνικά όπλα στο διάστημα. Το 1967, οι υπερδυνάμεις, με τη συμμετοχή και άλλων κρατών, υπέγραψαν τη Συνθήκη για το Διάστημα, η οποία απαγορεύει την ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής σε τροχιά.

Έκτοτε οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία εξετάζουν τρόπους διεξαγωγής μαχών στο διάστημα που δεν καλύπτοντα από τη συνθήκη αυτή, κυρίως στοχοθετώντας τους δορυφόρους των αντιπάλων τους, κρίσιμης σημασίας για τις στρατιωτικές επικοινωνίες, την παρακολούθηση και την πλοήγηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ